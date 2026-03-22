El Partido Popular (PP) ha registrado en el Congreso una iniciativa para solicitar la reincorporación de los militares de complemento, con el objetivo de paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas (FFAA). La propuesta incluye mejoras en las condiciones retributivas y laborales de estos efectivos. Según ha defendido Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, estas medidas permitirían reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en “un contexto internacional cada vez más exigente”, tal como recoge el comunicado difundido por la formación. El PP establece que los oficiales de complemento en la reserva de especial disponibilidad puedan volver al servicio activo dentro de su área geográfica de residencia. La medida busca cubrir puestos necesarios en la estructura de los Ejércitos sin necesidad de movilidad forzosa. La formación denuncia la ausencia de medidas de protección y estabilización para este colectivo, a diferencia de lo que ocurre con otros funcionarios. Según expone, esta situación ha llevado a que muchos oficiales de complemento se vean obligados a incorporarse al mercado laboral a partir de los 45 años, sin reconocimiento formal de su experiencia. Este escenario se produce, además, en un contexto en el que existen “problemas reales de falta de mandos intermedios” dentro de las Fuerzas Armadas, lo que agrava la situación operativa. El PP propone adaptar la normativa vigente para que el personal militar temporal pueda acceder a procesos de estabilización. Estos mecanismos se regirían por los principios de igualdad, mérito y capacidad, en línea con los criterios que ordenan el acceso al empleo público. Asimismo, la iniciativa incluye la necesidad de impulsar medidas que reduzcan la temporalidad y mejoren las condiciones laborales de los militares de complemento, con el fin de garantizar una mayor estabilidad dentro de las Fuerzas Armadas.