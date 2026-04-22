Partido Popular (PP) y Vox aceleran conversaciones para formar Gobierno en Aragón y evitar una repetición electoral. Ambas formaciones reconocen avances y sitúan un posible entendimiento en los próximos días, mientras crece la presión del calendario institucional. Los populares necesita el apoyo del partido de ultraderecha para investir como presidente autonómico a Jorge Azcón. Desde el entorno negociador hablan de acuerdo cercano, aunque todavía quedan puntos pendientes y ninguna de las partes lo da por cerrado de forma definitiva. La vicepresidenta de Aragón en funciones y portavoz del PP aragonés en las negociaciones, Mar Vaquero, aseguró que el acuerdo de gobernabilidad está a punto de cerrarse y que podría concretarse en breve. Según explicó, las conversaciones avanzaron de forma notable en los últimos días. Vaquero remarcó que ambas fuerzas tienen voluntad de alcanzar un pacto y pidió paciencia ante la recta final de las negociaciones. También señaló que la prioridad no es la rapidez, sino lograr un texto sólido para los próximos años. En sus palabras, las prisas no son la prioridad, sino alcanzar un buen acuerdo. El PP insiste en que el pacto respondería al resultado de las urnas del pasado 8 de febrero, cuando Vox duplicó su representación y pasó de siete a catorce diputados en las Cortes aragonesas. Desde Vox mantienen un tono más prudente. Su portavoz en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, afirmó que existen posibilidades importantes de acuerdo, aunque advirtió que no puede garantizar al 100 % que vaya a producirse. Nolasco recordó que todavía quedan dos semanas hasta la fecha límite del 3 de mayo, momento en el que expiraría el plazo para evitar nuevas elecciones. También sostuvo que cerrar hoy el pacto sería precipitado y defendió que su partido negocia desde una posición de fuerza tras sus resultados electorales. Además, Vox volvió a reclamar medidas similares a otros acuerdos autonómicos recientes, con referencias a políticas fiscales, inmigración y rechazo al llamado pacto verde. Si PP y Vox alcanzan un entendimiento en los próximos días, el acuerdo incluiría no solo el respaldo a la investidura de Azcón, sino también el reparto de participación en el futuro Ejecutivo autonómico. Mar Vaquero confirmó que, cuando llegue la firma, será un pacto global. El PP sostiene que el reparto de cargos no fue la prioridad inicial y que primero se trabajó sobre contenidos programáticos. Esa negociación se desarrolló mediante reuniones presenciales y contactos telemáticos entre ambas partes. La incógnita principal es si las últimas diferencias se resolverán antes del 3 de mayo. Con el reloj en marcha, Aragón se ha convertido en uno de los focos políticos más observados de España. Lo que ocurra en las próximas jornadas definirá si hay nuevo Gobierno o si la comunidad vuelve a las urnas.