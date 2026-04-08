Desde el Gobierno español y la Unión Europea reaccionaron este miércoles ante el alto el fuego que definió Estados Unidos en Irán por las próximas dos semanas. Justamente, ambas partes celebraron esta decisión, al considerarla como una “desescalada muy necesaria”, a la vez que el presidente Pedro Sánchez aseguró que la nación no aplaude “a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”. Sánchez ha reaccionado positivamente al anuncio del alto el fuego en Irán a través de un mensaje publicado en la red social X, donde destacó que este tipo de comunicados son siempre bien recibidos, especialmente —según ha señalado— cuando abren la puerta a una paz justa y sostenible. No obstante, advirtió de que este alivio temporal no debe ocultar el desorden, la devastación ni las vidas que se han perdido. “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”, escribió el presidente del Gobierno, en una referencia directa a Trump, tras el inicio de los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que Sánchez ha calificado en todo momento como ilegales. De cara al futuro, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que es el momento de apostar por la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la paz. Los dirigentes de la Unión Europea expresaron este miércoles su satisfacción por el alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos, que permitirá suspender el conflicto durante dos semanas. Consideraron que se trata de una pausa clave para frenar la guerra, calificada como una “desescalada muy necesaria”, tras las advertencias lanzadas el día anterior por el presidente estadounidense, Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, valoró positivamente el entendimiento alcanzado y destacó la importancia de retomar el diálogo diplomático para lograr una solución estable al conflicto. “Acojo con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado anoche por Estados Unidos e Irán. Supone una desescalada muy necesaria. Agradezco a Pakistán su labor de mediación. Ahora es fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera a este conflicto. Seguiremos coordinándonos con nuestros socios con este fin”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró el anuncio y pidió a las partes implicadas que respeten lo pactado para avanzar hacia una paz duradera en Oriente Medio. “La UE está preparada para apoyar los esfuerzos en marcha y sigue en contacto constante con sus socios en la región”, señaló Costa, quien además reconoció el papel de Pakistán y de otros actores que contribuyeron a facilitar el acuerdo alcanzado durante la madrugada entre Washington y Teherán. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, subrayó igualmente la relevancia del alto el fuego, al considerar que reduce los riesgos tras semanas de tensión y abre una oportunidad para relanzar el diálogo político. Según expresó en redes sociales, el acuerdo “supone un paso atrás para alejar la amenaza tras semanas de escalada” y permite avanzar en la “diplomacia hacia un pacto duradero”. “El acuerdo (...) brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los lanzamientos de misiles, reanudar el tráfico marítimo y crear un margen para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero. El estrecho de Ormuz debe volver a estar abierto al tráfico”, reclamó Kallas. La jefa de la diplomacia europea explicó además que mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, para agradecer su papel en la mediación que permitió avanzar hacia este entendimiento. “La puerta a la mediación debe permanecer abierta, ya que las causas subyacentes de la guerra siguen sin resolverse. La UE está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y está en contacto con sus socios de la región”, añadió. Este mismo miércoles, Kallas viajará a Arabia Saudí para continuar con las gestiones diplomáticas orientadas a poner fin al conflicto. Durante su visita, tiene previsto reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, y con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Al Budaiwi, entre otros interlocutores.