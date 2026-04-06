El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión internacional con una advertencia directa hacia Irán. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, aseguró que el país puede ser destruido en cuestión de horas si no cumple con el ultimátum planteado por Washington. La declaración se produce en un contexto de conflicto creciente tras los ataques iniciados el pasado 28 de febrero y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de hidrocarburos. Trump confirmó que ha dado plazo hasta el martes para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Se trata de una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía. “El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el presidente en su comparecencia ante los medios. Además, había advertido previamente que el plazo vence a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT), momento en el que podrían activarse medidas militares si no hay respuesta por parte de Teherán. En caso de incumplimiento, Estados Unidos contempla bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes. El mandatario también detalló parte de la capacidad militar desplegada recientemente en la región, en el marco de una operación de rescate en territorio iraní. Trump explicó que el operativo involucró a 155 aeronaves, incluyendo bombarderos, cazas, aviones cisterna y aeronaves de rescate. En concreto, mencionó la participación de “cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate”. La operación tenía como objetivo recuperar a los tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado por Irán días atrás. Las declaraciones de Trump refuerzan la idea de que el conflicto podría escalar en cuestión de horas si no hay avances diplomáticos. El tono del ultimátum y la magnitud del despliegue militar reflejan la gravedad del momento. A medida que se acerca el vencimiento del plazo, la comunidad internacional sigue con atención cada movimiento. El desenlace dependerá de la respuesta de Irán y de la evolución de los acontecimientos en las próximas horas. La Organización de las Naciones Unidas reaccionó a las amenazas de Estados Unidos y recordó los límites que impone el derecho internacional en conflictos armados. “La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas”, declaró Stéphane Dujarric. El portavoz del secretario general subrayó que esta prohibición no solo se aplica a objetivos claramente civiles, sino también a aquellos que podrían tener un uso militar. Según explicó, la norma también alcanza a infraestructuras que “pudieran considerarse un objetivo militar” si el ataque puede generar “daños colaterales excesivos a la población civil”. En esa línea, fue contundente al afirmar que “cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara”. La advertencia llega cuando faltan pocas horas para que venza el ultimátum de Washington para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Trump había dado inicialmente plazo hasta las 20.00 horas de Washington, aunque luego decidió extenderlo 24 horas más. Desde Naciones Unidas también insistieron en la necesidad de frenar la escalada y apostar por la vía diplomática. “Una vez más, el secretario general reafirma que ya es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales”, concluyó Dujarric.