Israel ha denunciado que Irán está utilizando mensajes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en misiles dirigidos contra su territorio. La polémica se originó tras la difusión de un vídeo en redes sociales en el que se observa cómo se colocan pegatinas con frases del líder español sobre armamento militar. El Ministerio de Exteriores israelí ha reaccionado con dureza y ha acusado al régimen iraní de instrumentalizar declaraciones políticas europeas en un contexto bélico. La controversia ha escalado rápidamente y suma nuevos elementos tras la difusión del vídeo en distintos canales vinculados a medios iraníes, lo que amplifica su impacto internacional. El Ministerio de Exteriores de Israel criticó públicamente la difusión de estas imágenes. En un mensaje publicado en la red social X, lanzó una pregunta directa al presidente español: “Pedro Sánchez: el régimen de los mulás de Irán te agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles?” . El vídeo muestra a un supuesto miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica colocando una pegatina sobre un misil. En ella se puede leer, en inglés y farsi: “Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente” . El contenido habría circulado en medios iraníes vinculados al aparato estatal, lo que refuerza su carácter propagandístico y su uso como herramienta de presión política en el contexto del conflicto regional. Además, desde la diplomacia israelí se incluyó una advertencia explícita: “Ten en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles” , elevando el tono del enfrentamiento en el plano comunicacional. Las frases utilizadas en el vídeo remiten a declaraciones recientes del presidente español en el ámbito europeo. El pasado 20 de marzo, Pedro Sánchez defendió ante los líderes de la Unión Europea su postura con un claro “no a la guerra” y reclamó una respuesta conjunta que evite la escalada militar . El jefe del Ejecutivo también expresó que España no respalda la ofensiva contra Irán por considerarla ilegal, en un contexto en el que el conflicto ya había dejado más de 1.200 víctimas mortales, según datos recogidos en ese momento . La reutilización de esas palabras en un mensaje propagandístico militar introduce un elemento de distorsión política. Lo que en origen era un posicionamiento diplomático se convierte en un recurso simbólico dentro de una estrategia comunicacional del conflicto. La difusión del vídeo ha añadido presión sobre el Gobierno español en un momento especialmente sensible en política internacional. La utilización de declaraciones oficiales en este contexto ha generado una reacción inmediata por parte de Israel y ha puesto el foco en el papel de los líderes europeos en conflictos externos. El vídeo ha tenido una rápida circulación en redes sociales y canales vinculados a Irán, lo que amplifica su impacto y refuerza su función como pieza de propaganda. Este episodio refleja cómo el conflicto en Oriente Medio también se libra en el terreno simbólico. Las declaraciones políticas, fuera de su contexto original, pueden ser reinterpretadas y utilizadas como herramienta de confrontación, generando nuevas tensiones diplomáticas en un escenario ya marcado por la escalada.