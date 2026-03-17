La guerra en Irán vuelve a tensionar el tablero internacional y coloca a España y a la Unión Europea ante un escenario de impacto económico inmediato. El foco está en la energía: el Estrecho de Ormuz (ubicado en Oriente Medio, entre Irán al norte y Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur), por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se convierte en un punto crítico cuyo bloqueo o inestabilidad dispara los precios del crudo Aunque España no depende directamente del petróleo iraní, sí queda expuesta a los valores globales, lo que encarece la energía, el transporte y la producción. Por estos motivos, Gobierno español avanzará esta semana con un paquete integral para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, en un contexto que el propio Gobierno califica como “muy grave” e “ilegal”. La respuesta incluirá medidas energéticas, sociales y productivas, con el objetivo de contener los efectos en los hogares y en sectores clave de la economía. La iniciativa será aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario y enviada al Congreso para su validación en tiempo récord. La estrategia oficial apunta a combinar acciones urgentes con reformas de fondo, en línea con lo aplicado durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. En paralelo, el Gobierno ya activó una de las medidas más relevantes: la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a más de 12 días de consumo nacional. La decisión responde al compromiso internacional para estabilizar el mercado energético ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto clave del comercio global de crudo. El plan anticrisis será tramitado por vía urgente en el Congreso, con la intención de acelerar su entrada en vigor. Desde el Ejecutivo aseguran que la prioridad es evitar un traslado directo del encarecimiento energético a los precios de consumo, especialmente en alimentos y vivienda. Dentro de ese esquema, el Gobierno estudia reforzar el denominado “escudo social”, con medidas que podrían incluir límites a los alquileres o la ampliación de ayudas a inquilinos. La discusión no está cerrada, pero los socios parlamentarios presionan para que la vivienda forme parte del paquete. A su vez, el Ministerio de Agricultura trabaja en iniciativas específicas para el sector primario. El objetivo es compensar el aumento de costes en carburantes y fertilizantes y evitar que ese impacto termine reflejándose en los precios finales que pagan los consumidores. El encarecimiento de la energía aparece como el principal riesgo económico derivado del conflicto en Oriente Medio. El Gobierno reconoce que el aumento del precio del petróleo ya genera presión sobre toda la cadena productiva, desde el transporte hasta la alimentación. La liberación de reservas estratégicas busca precisamente amortiguar ese efecto. España aportará el 2,9% del total acordado por la Agencia Internacional de la Energía, en una operación coordinada sin precedentes que contempla poner en el mercado 400 millones de barriles en 90 días. Según fuentes oficiales, parte del impacto ya se reflejó en la cotización del crudo, aunque el efecto completo dependerá de la evolución del conflicto. El Ejecutivo se mantiene en vigilancia permanente sobre los indicadores energéticos en las próximas semanas. El Gobierno anticipa que replicará el enfoque aplicado en crisis recientes, con una combinación de ayudas directas y medidas regulatorias. La experiencia acumulada en la pandemia y en la guerra de Ucrania sirve como referencia para diseñar este nuevo paquete. Entre las opciones en análisis figuran mecanismos para proteger a los inquilinos, evitar subidas bruscas vinculadas al IPC y reforzar el acceso a ayudas. Desde el ala de Sumar insisten en que ningún hogar debería enfrentar aumentos derivados indirectamente del conflicto internacional. El debate político también se intensifica. Mientras el Ejecutivo defiende su estrategia de protección social, sectores de la oposición respaldan la intervención internacional en Irán, lo que abre un nuevo frente de discusión sobre las consecuencias económicas de la guerra para España.