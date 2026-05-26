Hoy, 26 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se están negociando en el IBEX 35 a un precio de 4.03 euros por unidad. En esta jornada, se han registrado un volumen de negociación de 628,760 acciones, lo que representa una variación del -0.71% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos diez días, Telefónica mostró volatilidad con sesgo bajista: seis caídas y cuatro subidas, sin sesiones planas y un cierre con dos descensos seguidos que refuerza la debilidad de corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 13.73%, mientras que su volatilidad anual es del 24.63%. Dado que el 13.73% es menor que el 24.63%, podemos concluir que el comportamiento de Telefónica en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que indica una reducción en las variaciones de su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas.

Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.