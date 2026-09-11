Ayuso pone su cargo en juego por el ático de 6,3 millones: “Si yo he mentido, dimito”. EFE/Mariscal

Isabel Díaz Ayuso elevó el tono en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región y lanzó un desafío directo a la oposición por la polémica del ático de Chamberí.

La presidenta madrileña negó haber residido en el inmueble comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y aseguró que se paga su propia vivienda.

“Yo nunca he vivido en un ático, ¡mentirosos!”, afirmó antes de lanzar el reto que marcó su intervención: “He demostrado con documentos que yo me estoy pagando y me he buscado una casa antes de que saliera esa patraña de campaña y les puedo retar a que si yo he mentido, dimito, y si han mentido ustedes, dimitan ustedes”.

El cruce tuvo lugar durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, celebrado los días 10 y 11 de septiembre en la Asamblea de Madrid.

Ayuso niega haber vivido en el ático y reta a la oposición a dimitir

El ático de Chamberí se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre Ayuso y los grupos de izquierda durante el debate autonómico. La dirigente madrileña insistió en que nunca ha vivido allí y defendió que dispone de una vivienda que paga con sus propios recursos.

También sostuvo que podría utilizar una residencia oficial si así lo quisiera, como ocurre con otros altos cargos, pero afirmó que no ha optado por esa posibilidad.

“Si el presidente de la Comunidad de Madrid tuviera una residencia me parecería muy bien, y, es más, espero que otros no pasen por la tortura que ustedes han intentado hacerme a mí pasar mezclándolo todo”, señaló.

Qué ocurre con el ático de Chamberí comprado por 6,3 millones

La polémica gira en torno a un ático ubicado en Chamberí que la Comunidad de Madrid compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid.

PSOE-M y Más Madrid consideran que Ayuso pretendía realizar un uso personal del inmueble y centraron buena parte de sus intervenciones en exigir explicaciones y transparencia sobre la operación.

El Gobierno regional sostiene, en cambio, que la compra estaba vinculada a las necesidades de espacio derivadas de la reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

La Comunidad anunció posteriormente que el inmueble sería vendido y que los fondos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano.

Ayuso denuncia una campaña de “acoso personal” desde que llegó al cargo

La presidenta madrileña vinculó la controversia del ático con lo que considera una campaña más amplia contra ella y su entorno.

“Han intentado desde que yo me senté por primera vez en este escaño hundir a mi familia y hundirme a mí en lo personal. No se han dedicado a otra cosa”, aseguró durante su intervención.

Ayuso defendió además que se paga “todas sus vacaciones” y que no vive “ni en palacios ni en ningún tipo de residencia”. También rechazó las acusaciones sobre su patrimonio y su forma de vida: “Un político tiene que estar fiscalizado, pero no perseguido”.

Mariscal

El enfrentamiento por la vivienda marca el Debate del Estado de la Región

El choque sobre el ático llegó después de que Ayuso no abordara de forma explícita la polémica en el discurso con el que abrió el debate el jueves.

La vivienda fue uno de los asuntos elegidos por PSOE-M y Más Madrid para confrontar con la presidenta en la segunda sesión.

Ayuso respondió elevando el conflicto al terreno personal y político y defendió que nunca ha pretendido beneficiarse de una residencia pública. “Han cogido la historia de mi vida y en cada capítulo por donde han podido han intentado acosarme”, sostuvo.

La controversia se produce en medio de un Debate del Estado de la Región en el que el Ejecutivo madrileño también presentó diversas medidas en vivienda y otras políticas públicas. Entre ellas, el Gobierno regional anunció más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible.