Ayuso venderá el polémico ático para la reconstrucción tras los incendios: la oposición la acusa de “usar el dolor” para tapar escándalos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que pondrá a la venta el ático que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal, para destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la sierra oeste. La decisión llega poco después de que la compra del inmueble se hiciera pública y generara polémica.

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para vender el ático, situado en el Paseo del General Martínez Campos, junto con otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía.

En conjunto, están valorados en unos veinte millones de euros. “Ese ático polémico ya no se va a utilizar y va a venderse”, ha resaltado.

¿Qué dijo Ayuso sobre la compra del ático? Fuente: EFE Mariscal

El anuncio del Gobierno regional de Madrid tras los incendios

García Martín ha enmarcado la decisión en la respuesta a los incendios. “La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos”, ha subrayado el portavoz.

Ha recordado además que el miércoles se presentó un conjunto de medidas urgentes, valorado en más de 100 millones de euros, para ayudar a los afectados, y que las consejerías siguen trabajando con los ayuntamientos para lograr una recuperación “inédita” de la zona.

¿Qué críticas lanzaron la oposición y el Gobierno? Fuente: EFE Mariscal

¿Qué pasará con la Real Casa de Correos?

De forma paralela, el Gobierno regional seguirá con las obras planificadas en la Real Casa de Correos, que comenzaron en 2025 y continuarán en 2026 y 2027. Se trata de un edificio con más de 250 años de historia, declarado Bien de Interés Cultural, que la Comunidad considera un “deber” conservar por ser una “joya” del patrimonio regional.

El Ejecutivo autonómico ha precisado que seguirá buscando espacios dentro de su patrimonio que sean compatibles con el uso institucional de la Real Casa de Correos mientras se desarrollan esas obras.

La respuesta de la oposición

El PSOE y Más Madrid han atribuido la venta a la polémica generada por la operación y han acusado a Ayuso de rectificar porque “la han pillado”. El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha sostenido que la presidenta “ha mentido” e intentó “ponerse un piso gratis sin contarlo”, y ha reclamado que se aclare cuánto iba a costar el inmueble.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afeado a la presidenta que utilice “el dolor de los incendios” para justificar la venta. Desde el Ayuntamiento, la socialista Reyes Maroto la ha acusado de intentar “tapar un escándalo con el dolor de los incendios” y “desviar la atención”, mientras que Rita Maestre, de Más Madrid, ha calificado de “esperpento” la secuencia de defender el uso del ático como oficina y anunciar su venta al día siguiente.

La postura de la dirección nacional del PSOE

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha calificado la decisión de “populismo barato” y ha considerado que Ayuso vende el ático “tras la pillada” para “comprar el perdón” de los madrileños. “Los madrileños no se merecen esta indecencia”, ha escrito en la red social X.

Por su parte, la portavoz de la Comisión Ejecutiva socialista, Montse Mínguez, ha vuelto a criticar la compra del inmueble “al contado sin explicar por cuánto” y ha preguntado: “Si el dinero ya estaba, ¿para qué hizo falta esta operación inmobiliaria? ¿A quién ha beneficiado realmente?”.