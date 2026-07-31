VILLAMANTA (C.A. DE MADRID), 26/07/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso atiende a los medios tras visitar este domingo junto a los reyes a las personas de las localidades afectadas por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que permanecen alojadas en el polideportivo de La Chopera de Villamanta. EFE/Mariscal

La polémica por el ático de Chamberí sigue escalando. Este viernes, la Comunidad de Madrid defendió la operación realizada por la empresa pública Planifica Madrid y rechazó con dureza las críticas lanzadas por la oposición sobre la compra del inmueble que iba a servir como oficina temporal durante las obras de la Real Casa de Correos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró que el Gobierno regional rechaza “las mentiras y calumnias de la izquierda, la ultraizquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez” sobre esta operación y confirmó que el inmueble será vendido junto con otros edificios para financiar la reconstrucción de la sierra oeste.

La decisión llega después de que la adquisición del ático de Chamberí generara una intensa controversia política y de que distintos dirigentes de la oposición reclamaran explicaciones al Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno para evaluar y determinar actuaciones para la recuperación María Aguilella Pardo

Por qué la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí

Según explicó Miguel Ángel García Martín, la empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, número 35, “para ponerlo a disposición de las necesidades que puedan tener las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid”.

El consejero recordó que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra inmersa en un proceso de rehabilitación iniciado en 2025, que continuará durante 2026 y se extenderá hasta 2027.

En ese contexto, afirmó que el ático de Chamberí “podía servir de apoyo para que mientras que se hacen esas obras, se pudiera mantener también la actividad que se realiza en la Real Casa de Correos”.

Madrid anuncia la venta del ático de Chamberí y otros inmuebles

El Ejecutivo autonómico confirmó que finalmente ha decidido cambiar de estrategia. García Martín recordó que este jueves dio instrucciones a Planifica Madrid para vender el ático de Chamberí, así como otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía de Madrid.

El objetivo, explicó, es destinar todo el dinero obtenido con esas operaciones a la reconstrucción de la sierra oeste, una actuación que calificó como “una prioridad” para el Gobierno regional.

Durante su intervención, el consejero insistió en que la decisión busca reforzar los recursos destinados a esa zona afectada y defendió que el cambio responde a las necesidades actuales de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Ayuso carga contra la oposición por la polémica

MADRID, 23/04/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea regional este jueves en Madrid. EFE/ Kiko Huesca Fuente: EFE EFE / Kiko Huesca

Miguel Ángel García Martín rechazó las críticas formuladas por la oposición sobre el ático de Chamberí y calificó de “tontería” que el ministro de Transformación Digital y Función Pública y candidato socialista, Óscar López, haya pedido la dimisión de Ayuso.

También consideró “gracioso” que la portavoz socialista Mar Espinar reclame transparencia y rendición de cuentas.

Además, aseguró que el Ejecutivo madrileño cuenta con “pleno apoyo” del Partido Popular tanto a nivel regional como nacional y volvió a rechazar “las mentiras y calumnias de la izquierda, la ultraizquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez” sobre este asunto.

Respecto a la información publicada sobre la supuesta venta del inmueble de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, García Martín sostuvo que se trata de “un asunto privado” y añadió que “la Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de conocimiento”. Asimismo, afirmó que “todo el mundo tiene derecho a poder comprar o a poder vender un inmueble sin que eso sea del escrutinio público. Estamos hablando de un asunto privado”.