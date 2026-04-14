Este martes se prevé tiempo estable en la península y Baleares, excepto en el noroeste y área cantábrica donde se registrarán precipitaciones débiles, con ascenso generalizado de temperaturas y rachas de viento muy fuertes, de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón, y de tramontana en Ampurdán y nordeste del archipiélago balear. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé precipitaciones en Galicia y área cantábrica, lluvias que podrán afectar también -de forma aislada- al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1100/1300 metros. Habrá posibles bancos de niebla matinales dispersos en las montañas de la mitad norte peninsular. También podrán darse en zonas bajas del noroeste de Galicia. Se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrán afectar a las del sureste y a puntos de la meseta norte. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la península y Baleares, ascenso que podrá ser notable en interiores de la mitad oeste. La mínimas también subirán en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, sin embargo descenderán en el extremo nordeste, y en el resto habrá en general pocos cambios. La jornada estará marcada por fenómenos costeros adversos, con avisos de peligro importante en Menorca y el Ampurdán por vientos del norte y noroeste que alcanzarán entre 50 y 70 km/h y generarán olas de hasta 4 y 5 metros, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Además, se activan avisos por viento en Ampurdán, donde se esperan rachas máximas de hasta 90 km/h, así como riesgo costero en el litoral sur de Tarragona, con intervalos de viento de hasta 60 km/h.