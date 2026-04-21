El Gobierno aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa de alcance nacional que movilizará 7000 millones de euros, el triple que el programa anterior, con la meta de ampliar la vivienda pública, reforzar el alquiler asequible y facilitar el acceso a quienes hoy encuentran más dificultades para conseguir casa en España. La decisión llega en un momento de fuerte presión inmobiliaria. El aumento de precios, la falta de oferta disponible y las barreras para comprar o alquilar han convertido la vivienda en una de las mayores preocupaciones sociales del país. Con este nuevo plan, el Ejecutivo busca una respuesta estructural y duradera. Una de las piezas centrales será la construcción de nuevas viviendas protegidas. El programa prevé ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda para promociones públicas o proyectos impulsados mediante colaboración público-privada. Esos inmuebles deberán mantenerse protegidos de forma permanente para evitar operaciones especulativas futuras. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, estas viviendas estarán dirigidas a personas con dificultades para acceder al mercado libre. La adjudicación dependerá de los procesos que abra cada comunidad autónoma, pero con una exigencia común para todo el país. Las viviendas deberán asignarse con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. Eso significa que los posibles beneficiarios estarán sujetos a convocatorias públicas, registros de demandantes de vivienda protegida y baremos sociales o económicos fijados por cada autonomía dentro del marco estatal. En la práctica, cada territorio concretará plazos y requisitos. El plan también contempla que, en municipios de menos de 10.000 habitantes, algunas promociones puedan destinarse a venta, aunque manteniendo siempre la protección oficial. El objetivo es facilitar acceso a vivienda y ayudar a fijar población en zonas rurales. El nuevo programa incorpora medidas específicas para jóvenes de hasta 35 años. Este colectivo podrá optar a una ayuda mensual de 300 euros para el alquiler y a subvenciones de hasta 15.000 euros para comprar vivienda en municipios rurales. También habrá apoyo para mujeres víctimas de violencia de género, con ayudas de hasta 1000 euros al mes, además de una ayuda general al alquiler de 250 euros para personas con recursos limitados. Estas líneas buscan atender a quienes hoy tienen mayores dificultades para sostener una vivienda digna. El plan reserva además recursos para movilizar viviendas vacías. Se prevén ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar inmuebles que lleven más de dos años desocupados si se destinan al alquiler asequible durante al menos cinco años. En zonas rurales, esa cifra podrá llegar a 35.000 euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la iniciativa y aseguró que “no valen parches”, que no existe una “varita mágica” y que la ciudadanía está reclamando un acuerdo de país en torno a la vivienda. El nuevo plan incorpora una cláusula antifraude para evitar irregularidades en la adjudicación de viviendas financiadas con dinero público. El Ministerio de Vivienda ejercerá un doble control para comprobar que las condiciones se cumplen y que los recursos llegan a quienes realmente les corresponden. Rodríguez defendió ese refuerzo con una frase directa: “Esto no es un concierto, es un derecho”, al referirse a promociones de vivienda asequible que generaron polémica. La ministra también criticó situaciones recientes y afirmó que “lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos y de los recursos de todos para que ganen unos pocos”, al defender mayores controles en el reparto de vivienda protegida. La financiación del programa se repartirá con un 60 % aportado por el Estado y un 40 % por las comunidades autónomas. Tras las reuniones previstas con los gobiernos regionales, el Ejecutivo espera que los primeros efectos del plan comiencen a desplegarse durante el segundo semestre del año en todo el país. A partir de entonces se irán conociendo convocatorias concretas, calendarios y requisitos en cada comunidad.