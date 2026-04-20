A pesar de que la deducción por inversión en vivienda habitual fue eliminada en 2013, numerosos pensionistas en España aún mantienen el derecho a beneficiarse de ella. Este es un beneficio fiscal poco conocido que puede resultar en un ahorro anual de hasta 1356 euros en la declaración de la renta, siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con la fecha de adquisición y los pagos vinculados a la vivienda. La clave radica en que la eliminación de la deducción no tuvo efectos retroactivos. Aquellos que adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 pueden continuar aplicando este incentivo fiscal, incluso tras su jubilación. En un contexto de disminución del poder adquisitivo, este mecanismo sigue siendo una herramienta significativa para mitigar la carga impositiva de muchos jubilados. La jubilación no conlleva la pérdida automática de esta deducción. La normativa vigente no exige estar en activo laboralmente, sino haber adquirido la vivienda antes de 2013 y continuar realizando pagos relacionados con la hipoteca. Por este motivo, numerosos pensionistas que aún enfrentan cuotas, intereses o amortizaciones pueden seguir beneficiándose sin inconvenientes. El origen de este beneficio radica en la antigua deducción por inversión en vivienda habitual, que permitía desgravar el 15% de las cantidades abonadas anualmente por la hipoteca, con un límite de 9040 euros. Esto representa un ahorro máximo de 1356 euros por ejercicio fiscal, una cifra que permanece plenamente vigente para aquellos que mantienen el derecho adquirido. Además, este derecho se conserva mientras la vivienda continúe siendo la residencia habitual del contribuyente. La continuidad del uso y la existencia de pagos justificables son los elementos centrales que permiten sostener la deducción año tras año. Para acceder a este beneficio fiscal, el pensionista debe ser propietario de la vivienda habitual adquirida antes de 2013 y mantener pagos asociados a la hipoteca. Entre ellos se incluyen las cuotas mensuales, los intereses, las amortizaciones parciales y los seguros obligatorios vinculados al préstamo. Todos estos conceptos son deducibles dentro del límite legal establecido. El trámite se realiza ante la Agencia Tributaria, que permite corregir declaraciones previas y recuperar las cantidades abonadas de más. Sin embargo, existe una alternativa relevante: si en ejercicios anteriores se realizaron pagos deducibles que no se declararon, es posible solicitar la rectificación de la autoliquidación hasta cuatro años atrás. Para ello, resulta fundamental conservar la documentación que acredite los pagos efectuados, ya que Hacienda puede requerirla para validar la deducción. En los casos en que la hipoteca ya esté completamente saldada, la deducción no puede aplicarse de forma directa, ya que no existen pagos actuales que justificar.