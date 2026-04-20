La regularización de migrantes en España comenzó su fase presencial con escenas de nervios, esperas y algunos fallos técnicos que marcaron el ritmo de la jornada. Desde primera hora, miles de personas acudieron a oficinas habilitadas en todo el país con la intención de iniciar un trámite clave que puede cambiar su situación legal y laboral de forma definitiva. Según los datos disponibles, el proceso combina atención presencial con solicitudes telemáticas, lo que amplía las vías de acceso pero también genera cierta complejidad operativa. El inicio dejó una mezcla de normalidad en algunos puntos y problemas puntuales que derivaron en demoras y reorganización de citas. El primer día del proceso presencial estuvo marcado por incidencias técnicas que afectaron el funcionamiento habitual de las oficinas. Según el sindicato CSIF, hubo “fallos reiterados” en el sistema informático, lo que complicó la tramitación de solicitudes en diferentes puntos del país. Estos problemas se extendieron “en prácticamente toda España” y generaron retrasos de hasta una hora respecto a las citas programadas. En algunos casos, la situación obligó a reprogramar turnos para jornadas posteriores, lo que aumentó la incertidumbre entre los solicitantes. A pesar de estos inconvenientes, responsables del servicio destacaron que en varios centros la atención “ha transcurrido con total normalidad”. La organización mediante cita previa permitió mantener cierto orden en el flujo de personas, aunque no fue suficiente para evitar los efectos de los fallos técnicos. En Cataluña, la regularización de migrantes en España dejó imágenes de gran impacto, con largas colas y una elevada concentración de personas en puntos específicos. En L’Hospitalet, hasta 3.000 personas se reunieron para obtener documentación necesaria en el primer día del proceso. El recinto de La Farga registró una afluencia masiva desde primera hora de la mañana, lo que obligó a reforzar la organización interna. Las autoridades señalaron que muchas personas acudieron sin tener claro el procedimiento completo, lo que incrementó la confusión inicial. Personal municipal tuvo que salir a informar que en ese espacio solo se podían solicitar ciertos certificados, como el empadronamiento o el informe de vulnerabilidad. Esta aclaración fue clave para ordenar la situación, aunque también evidenció la falta de información previa entre los asistentes. El componente humano fue uno de los aspectos más visibles durante la jornada. “Por un lado, estoy contenta porque tendría la oportunidad de poder trabajar de forma regular, porque trabajo en negro, pero también estoy nerviosa por presentar todos los documentos”, expresó una solicitante mientras aguardaba su turno. Muchos migrantes llegaron con la documentación preparada al detalle, conscientes de la importancia del trámite. Otros, en cambio, enfrentaron dificultades por desconocer requisitos básicos como la necesidad de cita previa o la documentación completa exigida. Otro testimonio reflejó la urgencia de la situación: “ser legal para poder trabajar, pagar los impuestos y tener Seguridad Social”. Estas declaraciones muestran el impacto directo que este proceso puede tener en la vida cotidiana de miles de personas. Podrán acceder a la regularización quienes estén en España desde antes del 1 de enero y cumplan con condiciones específicas. Entre los requisitos figuran no tener antecedentes penales y acreditar un tiempo mínimo de permanencia en el país. Para atender la demanda, las autoridades habilitaron 372 oficinas de Correos, 30 de la Seguridad Social y varias Oficinas de Extranjería. Este despliegue busca garantizar el acceso al trámite, aunque el inicio ha dejado claro que la presión sobre el sistema será elevada.