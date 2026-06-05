Confirmado | El precio de la vivienda volvió a dispararse y ya supera los niveles de la burbuja inmobiliaria en varias zonas (foto: archivo).

La vivienda volvió a encarecerse en mayo y ya hay regiones de España donde los precios superan los máximos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. El nuevo informe de la tasadora Tinsa confirmó que el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, aumentó un 15,4% interanual, el mismo ritmo que el mes anterior.

El fuerte incremento vuelve a producirse en un contexto marcado por la falta de oferta y el aumento sostenido de la demanda, un escenario que mantiene bajo presión al mercado inmobiliario y complica el acceso a la vivienda para miles de familias.

Según los datos difundidos este viernes , las islas registraron la mayor subida del país, con un encarecimiento del 19,3% , seguidas por la costa mediterránea, las áreas metropolitanas y las grandes ciudades.

Confirmado | El precio de la vivienda volvió a dispararse y ya supera los niveles de la burbuja inmobiliaria en varias zonas (foto: archivo).

El precio de la vivienda se dispara en las islas y ya supera niveles de 2007

El informe de Tinsa muestra que las islas volvieron a liderar las subidas del mercado inmobiliario. Allí, el precio de la vivienda aumentó un 19,3% interanual en mayo, por encima de cualquier otra región analizada.

Tras las islas se situó la costa mediterránea, con una revalorización del 17,6%; las áreas metropolitanas, con un 16,8%; y las capitales y grandes ciudades, donde el incremento fue del 15,4%.

Además, los datos reflejan que algunas zonas ya superan los valores alcanzados durante el boom inmobiliario previo al estallido de la crisis financiera. Según Tinsa, “las islas superaron en mayo en un 24,8% los precios de 2007”.

La firma también indicó que “las capitales y grandes ciudades (0,8%) y las áreas metropolitanas (0,4%)” ya se encuentran por encima de aquellos máximos, al menos en términos nominales.

En paralelo, la vivienda nueva y usada en España se ubicó “tan solo un 1% (en términos nominales) por debajo de los máximos registrados en 2007”.

Qué está impulsando la nueva subida del precio de la vivienda

El mercado inmobiliario continúa mostrando una fuerte resistencia pese al contexto de inflación, incertidumbre internacional y encarecimiento hipotecario.

Tinsa destacó “la resistencia del empleo y el mantenimiento de la solvencia de los hogares”, aunque reconoció que las compraventas comenzaron a moderarse durante el primer trimestre del año.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, explicó que “la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés” y “la incertidumbre sobre la inflación y el coste hipotecario desde finales de febrero por la guerra en Irán” ayudan a explicar la evolución actual de los precios.

Aun así, Arias remarcó que “el volumen de hipotecas en el primer trimestre se ha sostenido y las compraventas de vivienda continúan mostrando niveles robustos y superiores a la media histórica”.

El problema central sigue siendo el mismo: hay menos oferta disponible de vivienda que compradores interesados. Esa diferencia continúa presionando al alza los precios en prácticamente todo el país.

Confirmado | El precio de la vivienda volvió a dispararse y ya supera los niveles de la burbuja inmobiliaria en varias zonas

Cuánto subió la vivienda desde el fin de la crisis inmobiliaria

Los datos de Tinsa también muestran el fuerte rebote acumulado desde el mínimo registrado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Desde el verano de 2015, cuando el mercado tocó fondo, el precio de la vivienda en España aumentó un 75,4%.

Las mayores subidas acumuladas se dieron nuevamente en las islas, donde los precios crecieron un 97,2% desde mínimos. Después aparecen las áreas metropolitanas, con un incremento del 86,2%, y las capitales y grandes ciudades, con un 85,1%.

En comparación con abril, mayo también mostró nuevas subidas mensuales. Las áreas metropolitanas lideraron los incrementos con un 2,1%, seguidas por la costa mediterránea (1,8%) y las capitales y grandes ciudades (1,3%).

Aunque descontando la inflación el mercado todavía se mantiene por debajo de los niveles reales del boom inmobiliario, el ritmo de crecimiento vuelve a encender las alarmas sobre el acceso a la vivienda y el riesgo de una nueva sobrevaloración del mercado.