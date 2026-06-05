Una de las disputas más frecuentes en el mercado del alquiler en España aparece cuando surge una avería en la vivienda. La pregunta es siempre la misma: quién paga. No se trata de un detalle menor, porque muchas reparaciones implican gastos relevantes y suelen convertirse en foco de conflicto entre propietarios e inquilinos.

La normativa vigente establece un reparto claro de responsabilidades. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula qué arreglos debe asumir el arrendador, cuáles corresponden al arrendatario y qué ocurre cuando las obras afectan el uso normal de la vivienda alquilada.

Qué arreglos paga el propietario en una vivienda de alquiler

El criterio fundamental de la normativa es inequívoco. El propietario tiene la responsabilidad de asumir las reparaciones indispensables para preservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. Esta obligación se encuentra estipulada en el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que exige al arrendador mantener el inmueble en un estado adecuado para el uso acordado.

Esto incluye, por ejemplo, fallas que impacten instalaciones esenciales o componentes básicos de la propiedad, siempre que dichas averías no hayan sido ocasionadas por el inquilino. Adicionalmente, estas reparaciones no justifican un aumento en el monto del alquiler, ya que son parte de las responsabilidades legales del propietario.

Es oficial | Ahora todos los propietarios deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler (foto: archivo).

Responsabilidad de los inquilinos en el pago de reparaciones

La ley también contempla excepciones. Si el deterioro se produce por un uso indebido, una actuación negligente o un daño causado por el arrendatario, la reparación deja de ser responsabilidad del propietario. En esos casos, el coste debe asumirlo el inquilino.

A esto se suman las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Son arreglos menores que forman parte del mantenimiento cotidiano del inmueble y que, por norma general, corresponden al arrendatario. La clave está en distinguir entre una avería estructural o funcional y un desgaste normal por el uso diario.

Averías en el alquiler: obligaciones del inquilino y pasos a seguir

El inquilino no solo puede exigir determinadas reparaciones. También tiene responsabilidades. La primera es comunicar de inmediato al propietario cualquier incidencia que requiera intervención en la vivienda. Si no lo hace y el problema se agrava, esa omisión puede acarrear consecuencias.

La normativa obliga al arrendatario a facilitar la revisión directa del estado del inmueble, bien por el propio propietario o por los técnicos que este designe. Dicha obligación es necesaria para verificar el alcance del daño y ejecutar las obras correspondientes.

Cuando las reparaciones requieren más de 20 días, el inquilino tiene derecho a una reducción proporcional del alquiler. Y si las obras impiden continuar habitando la vivienda, la ley contempla medidas adicionales. En este caso, la distribución de responsabilidades deja de ser informal y adquiere efectos económicos concretos para ambas partes.