El Ejecutivo español dará un paso clave en medio de la creciente presión por el acceso a la vivienda. Este martes, el Consejo de Ministros abordará un nuevo esquema que busca responder a una problemática estructural con mayor financiamiento y regulación sostenida. La iniciativa contempla una inversión de 7.000 millones de euros y establece cambios de fondo en el modelo habitacional. El eje central apunta a ampliar la oferta, facilitar el acceso y consolidar un sistema de protección permanente sobre las viviendas financiadas con recursos públicos. En este contexto, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se presenta como el primero diseñado bajo el marco de la Ley de Vivienda. El programa incorpora líneas de ayuda destinadas a jóvenes, impulsa la rehabilitación de inmuebles y promueve tanto el alquiler como la compra, junto con medidas de accesibilidad y regeneración territorial. El Gobierno también busca asegurar coordinación con las comunidades autónomas. La propuesta incluye un sistema unificado de información para mejorar la gestión y establece que el 40% de los fondos se destinará a la construcción y adquisición de nuevas viviendas. Uno de los aspectos más relevantes del plan reside en el paquete de ayudas directas. El Ejecutivo prevé subsidios para reformas estructurales de hasta 8000 euros por vivienda, mientras que las mejoras en accesibilidad podrán alcanzar los 13.000 euros. Además, se incorporan incentivos específicos para zonas con valor patrimonial. Las viviendas ubicadas en cascos históricos podrán recibir hasta 30.000 euros para su recuperación, con el objetivo de preservar el patrimonio urbano y, al mismo tiempo, ampliar la oferta habitacional. El plan también introduce ayudas al alquiler orientadas a jóvenes. Estas alcanzarán un máximo de 300 euros mensuales para vivienda completa y 200 euros para habitaciones, con un tope del 60% del valor del alquiler. La medida busca facilitar la emancipación en un contexto de precios elevados. El programa apuesta por incrementar el parque de vivienda social y asequible. Para ello, se contemplan ayudas de hasta 85.000 euros destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, con posibilidad de venta posterior. Otra línea clave apunta a movilizar viviendas vacías. Los propietarios podrán acceder a subvenciones de hasta 35.000 euros si destinan sus inmuebles al alquiler asequible durante al menos cinco años, una estrategia que intenta activar stock ocioso en el mercado. En paralelo, se establecen incentivos para jóvenes de hasta 35 años que busquen adquirir o construir su primera vivienda en zonas de menor densidad poblacional, con ayudas de hasta 15.000 euros. A esto se suma una compensación económica para quienes cedan propiedades a las comunidades autónomas con fines de alquiler asequible por un período mínimo de siete años.