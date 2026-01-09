La Unión Europea avanzó este viernes hacia la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur tras un respaldo mayoritario de los Estados miembros. Esta decisión fue celebrada por parte de la política española pero sus detractores se extienden por todos los sectores.

Dicha polarización se repitío por toda Europa y abrió la puerta a una nueva moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El pacto, negociado durante más de 25 años, quedó así en el centro de un intenso debate político, institucional y social dentro del bloque comunitario.

Rechazos al acuerdo UE-Mercosur desde España y la Eurocámara

El eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, rechazó el acuerdo de libre comercio al considerar que “traiciona” a los agricultores y ganaderos españoles. En un mensaje difundido en redes sociales, advirtió: “No somos ni seremos cómplices de todo el daño que produzca”.

Buxadé denunció que “de nuevo Bruselas vende al campo español” con un acuerdo “multilateral” y subrayó que en Vox no quieren que el sector primario sea “la moneda de cambio de los acuerdos de los burócratas” ni ver a los pueblos “aún más vacíos y abandonados”.

El eurodiputado insistió en que tratarán de revertir los efectos “desvastadores” que, según dijo, provocarán las políticas impulsadas por el “bipartismo” de socialistas y populares. “Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado. Nosotros no”, afirmó, antes de concluir: “¿por qué no preguntan a los españoles si quieren acabar con nuestro sector primario? España decide”.

¿Quiénes están a favor del pacto con Mercosur?

Durante la clausura de la Conferencia de Embajadores españoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al rey Felipe VI la “extraordinaria noticia” de que “por fin la Unión Europea ha dicho sí a Mercosur”, una afirmación que fue recibida con aplausos por más de un centenar de embajadores presentes.

Albares recordó que la diplomacia española llevaba “impulsando y trabajando durante mucho tiempo” a favor de este acuerdo y aseguró estar “muy feliz” por el respaldo comunitario. En declaraciones a EFE, defendió que el pacto es necesario para que la Unión Europea se fortalezca mediante la diversificación de sus aliados comerciales.

“De una vez por todas” se tiene que firmar y completar este pacto comercial tras 25 años, afirmó el ministro. “Es ya demasiada espera. No hay más excusas. Tenemos que crear ese gran mercado, el mayor del planeta, y diversificar a nuestros aliados comerciales”, subrayó.

A su vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado este viernes con el Mercosur por el que “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo”.

En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno ha puesto en valor un acuerdo que permitirá a la UE “mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”, en un mundo en el que “no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”.

Fuentes del Ministerio de Economía han valorado también un acuerdo que dará lugar a “una alianza estratégica clave” y que reafirma “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”.

Se trata de un acuerdo “histórico” para España y Europa, dice Economía, ya que no sólo amplían su red de socios y acceso a nuevos mercados, sino también refuerzan su autonomía estratégica mediante el refuerzo de cadenas de suministro y la diversificación de fuentes críticas.

El acuerdo dará lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB global, al tiempo que suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4000 millones de euros anuales.

Von der Leyen enfrentará una nueva moción de censura

El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo anunció que registrará “lo antes posible” una nueva moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover el acuerdo comercial con el Mercosur.

Fuentes de la formación confirmaron a EFE que la iniciativa podría debatirse y votarse como pronto la semana del 19 de enero, durante un pleno en Estrasburgo, siempre que se registre la semana previa. Para ello se requiere el apoyo de al menos 72 eurodiputados, un umbral que el grupo puede alcanzar de forma autónoma.

Para que la moción prospere sería necesario el respaldo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su aprobación es improbable. No obstante, sería la cuarta moción presentada contra la Comisión Von der Leyen desde julio, después de que ninguna de las tres anteriores haya tenido éxito.

Independiente a esta situación, Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron hoy que una mayoría de los Gobiernos de la UE hayan dado el visto bueno al acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera se firme en Paraguay en los próximos días.

“Se trata de un acuerdo en el que todos ganan. Como uno de los principales socios comerciales y de inversión del Mercosur, este acuerdo creará más oportunidades de negocio e impulsará la inversión europea en sectores estratégicos”, declaró Von der Leyen en un comunicado.

El sector agrícola ha organizado numerosas protestas y movilizaciones contra el acuerdo, que ha sido muy criticado en Francia y también planteaba dudas para Italia, al punto que la Comisión Europea se vio obligada a añadir salvaguardas adicionales para que el pacto con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) no descarrilase.“Hemos escuchado las preocupaciones de nuestros agricultores y del sector agrícola y hemos actuado en consecuencia”.

La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que el pacto, que se empezó a negociar hace más de veinticinco años, permitirá “que las exportaciones de la UE al Mercosur crezcan en casi 50.000 millones de euros de aquí a 2040, y que las exportaciones del Mercosur aumenten, a su vez, hasta en 9.000 millones de euros”.

¿Cuándo se concretará oficialmente el acuerdo UE-Mercosur?

El Consejo de la Unión Europea respaldó oficialmente este viernes, por mayoría cualificada, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, tras un acuerdo político alcanzado por la mañana por los embajadores permanentes ante la UE.

El procedimiento escrito del Consejo concluyó a las 17.00 horas, cuando se constató el apoyo del 55 % de los países que representan al 65 % de la población de la Unión. “Tras más de 25 años, las decisiones de hoy marcan un avance histórico en el fortalecimiento de la asociación estratégica de la UE con Mercosur”, destacó el ministro chipriota Michael Damianos.

Ahora, la presidenta de la Comisión Europea tendrá mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE, algo que podría hacer en Paraguay “el lunes o martes de la semana que viene”, según fuentes comunitarias. Posteriormente, el Parlamento Europeo deberá dar también su consentimiento para completar el proceso.