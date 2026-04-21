El lunes 20 de abril ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes en España para todos aquellos que previamente hayan pedido cita en alguna de las más de 400 oficinas habilitadas para iniciar los trámites. En ese sentido, el Gobierno ha confirmado que han recibido más de 18.000 solicitudes de regularización hasta el momento. Según informó EFE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ofrecido estos datos este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la puesta en marcha de proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Un total de 5454 personas solicitaron la regularización extraordinaria este lunes, primera jornada en la que podía hacerse de manera presencial, y se suman a las 13.008 que lo han hecho de forma telemática desde que se abrió el plazo el pasado jueves 16 de abril. Según esas cifras, ya son 18.462 las solicitudes presentadas por todas las vías habilitadas. De las tramitadas de manera presencial, un 68% se gestionaron en oficinas de Correos. Además, desde el inicio del procedimiento, se han presentado 60.656 solicitudes de cita presencial, de las que se han asignado 35.966. Quienes obtengan la regularización recibirán una autorización para residir y trabajar en España durante un año, con la posibilidad de acceder posteriormente a un permiso más estable o, en caso de no cumplir los requisitos, solicitar una prórroga por otro año adicional. Asimismo, está dirigida a personas que se encuentren en España desde antes del 1 de enero, así como a solicitantes de asilo que hayan iniciado su petición antes de esa fecha. Además, deberán acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el país al momento de la solicitud y no contar con antecedentes penales. En cuanto a la gestión de turnos, si la reserva se realiza a través de la página web utilizando el sistema Cl@ve, el solicitante puede elegir entre las oficinas más cercanas. En cambio, si la cita se solicita por teléfono al 060 o mediante un formulario en el portal, el sistema asigna automáticamente el punto de atención más próximo según los datos del interesado.