La secretaria de Estado de Migración, Pilar Cancela, solicitó este martes “tranquilidad” a las personas que están participando en el proceso de regularización de inmigrantes. En ese sentido, garantizó que el Gobierno resolverá todas las solicitudes que se presenten hasta el 30 de junio en un plazo máximo de tres meses. Estas declaraciones fueron realizadas antes de una reunión en València en la que Cancela participó junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. En el encuentro estuvieron presentes entidades, colegios profesionales y organizaciones implicadas en este proceso extraordinario de regularización. Desde que se puso en marcha el procedimiento, el Gobierno ha recibido cerca de 130.000 solicitudes de regularización de personas extranjeras en todo el territorio nacional. Asimismo, según indicó Cancela, unas 500 entidades ya han presentado solicitudes para colaborar en el desarrollo del proceso. Para la secretaria de Estado, esta iniciativa representa una “oportunidad de ética moral, de principios y de derechos”. Además, aseguró que las solicitudes de las entidades que desean colaborar se están resolviendo en un plazo de diez días “como máximo”. Cancela subrayó que, si bien el procedimiento es “rápido y sencillo pero también tiene sus dudas”, existen “cuestiones que ser irán aclarando continuamente”. En este contexto, pidió a los solicitantes “que se informen siempre a través de los canales de información oficial y no hagan caso a otras sugerencias u otros oportunismos que puedan surgir”. La responsable de Migración reiteró el mensaje de “tranquilidad” y apeló a la “normalidad”, recordando que el plazo para presentar solicitudes finaliza el 30 de junio. En este sentido, defendió que “se resolverán todas las solicitudes presentadas hasta esa fecha” dentro del plazo máximo de tres meses. “Iremos actualizando criterios de interpretación sobre las dudas que van surgiendo y estamos absolutamente a disposición de todo el mundo que tenga alguna duda al respecto para resolverla lo más rápido posible”, afirmó, al tiempo que destacó que se están “agilizando mucho los procedimientos”. Cancela explicó que el procedimiento contempla un plazo de quince días hábiles para la emisión de una primera autorización provisional, que marca el inicio del trámite “y es lo que otorga a esa persona la capacidad de residir y trabajar porque se le otorga un NIE”. No obstante, manifestó la intención de que “no sean los quince días, que los procesos vayan mucho más rápidos y con un plazo máximo de resolución de tres meses”. Asimismo, valoró de manera positiva la colaboración de las entidades tanto en el ámbito presencial como en el telemático. También lanzó un llamamiento a los ayuntamientos, “a los de todos los colores, para que no dependa tanto de la voluntad” de cada consistorio, remarcando que se trata de “una oportunidad fantástica para el país”. Pilar recordó que no es la primera vez que se lleva a cabo una regularización extraordinaria en España, “pero sí es la primera que se vincula a situaciones de vulnerabilidad, a otras situaciones que no estén vinculados única y exclusivamente con la aportación de un compromiso o un contrato de trabajo”. A su juicio, este enfoque “dimensiona la visión que tiene este proceso”. “Lo único que queremos es que tengan seguridad jurídica para poder vivir con tranquilidad y en paz, y con derechos, que es lo más importante, y en eso estamos”, concluyó.