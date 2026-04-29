Este miércoles, 29 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,55 euros, cifra que refleja una variación del -1,17% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva, con un dato de -1 igual a 3. Esto sugiere un crecimiento constante en los días recientes, indicando un interés creciente en Litecoin frente al euro. La cotización de Litecoin muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió 2.24% y en el último año acumula una caída del 52.21%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa y un deterioro significativo del valor; aunque pueden darse rebotes de corto plazo, el balance reciente sugiere presión vendedora y mayor riesgo para el inversor. En la última semana, la volatilidad económica de Litecoin ha sido del 11.19%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.