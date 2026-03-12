Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2026. Con esta nueva candidatura, el político salmantino busca su tercera reelección consecutiva al frente del gobierno regional, tras haber ganado en 2019 y revalidado el cargo en 2022. Su larga trayectoria dentro del PP y su experiencia tanto municipal como autonómica lo posicionan como una de las figuras más consolidadas del partido en la comunidad. Nacido en Salamanca en 1965, Fernández Mañueco estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, donde también se diplomó en la Escuela de Práctica Jurídica. Se afilió al Partido Popular desde muy joven y comenzó su carrera política en 1995, cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. Solo un año después, en 1996, asumió la presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca, cargo que desempeñó hasta 2001. Su salto a la política regional llegó en 2001, cuando fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial, responsabilidad que mantuvo hasta 2007. Posteriormente, entre 2007 y 2011, ocupó la consejería de Justicia e Interior. En 2011 dio un paso importante al presentarse como candidato a la alcaldía de Salamanca: resultó el más votado y fue investido alcalde, posición que ocupó hasta 2018. En 2017 se impuso en las primarias del PP de Castilla y León frente a Antonio Silván y se convirtió en el presidente regional del partido, cargo que sigue ostentando. Dos años después, en 2019, accedió a la presidencia de la Junta de Castilla y León gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos, tras unas elecciones en las que el PP no fue la fuerza más votada. En 2022, ya como candidato principal, el Partido Popular obtuvo la victoria y formó el primer gobierno de coalición de la historia de la comunidad autónoma junto a Vox. Fernández Mañueco está casado y es padre de dos hijas. Además, es hijo de un exalcalde franquista, dato que forma parte de su perfil personal. Su dilatada experiencia incluye haber ocupado cargos clave como presidente de la Diputación de Salamanca, alcalde de la capital charra y consejero autonómico en distintas áreas antes de llegar a la presidencia regional. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, el político de 60 años afronta su tercera candidatura como presidente de la Junta. Su trayectoria demuestra una consolidada presencia en la vida política castellano-leonesa durante más de tres décadas, pasando por todos los niveles: local, provincial y autonómico. El político salmantino representa la continuidad del Partido Popular en la región y aspira a seguir al frente del gobierno autonómico.