El presidente de Estados Unidos acusó a España de no colaborar en la operación militar contra Irán y criticó la postura del Gobierno español ante el conflicto internacional. “Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España”, dijo Donald Trump al ser preguntado sobre la colaboración española en la operación conjunta con Israel contra la República Islámica. Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la creciente tensión internacional tras el inicio de los ataques contra Irán y el debate sobre el papel de los aliados occidentales. Trump también cuestionó la posición del Ejecutivo español dentro de la estructura de defensa de la OTAN y criticó el nivel de gasto militar del país. El mandatario estadounidense insistió en que el Gobierno español no está cumpliendo con las exigencias de inversión en defensa dentro de la Alianza Atlántica. Según afirmó, España no ha asumido el compromiso de destinar un cinco por ciento de su producto interior bruto al gasto militar como plantea para los miembros de la organización. “Se ha portado muy mal con la OTAN” por no comprometer un 5% de su PIB en gastos de defensa, como el resto de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. Trump añadió que, pese a esta situación, el país sigue beneficiándose del sistema de seguridad colectiva de la organización. “Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa”, agregó el presidente estadounidense. La tensión diplomática se intensificó después de que España no permitiera el uso de sus bases militares para los ataques contra Irán. El presidente estadounidense ya había criticado esta decisión en días anteriores, señalando que el país no permitió el uso de las bases de Rota y Morón para la operación militar. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que funcionan como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido en Europa, África y Oriente Medio. El Gobierno español ha defendido su postura ante la operación militar en Irán y ha mostrado una posición crítica con el conflicto. Pedro Sánchez calificó de “error” las operaciones en Irán y señaló que a su criterio tendrán consecuencias notables en el escenario internacional. Al mismo tiempo expresó su “admiración” por la sociedad estadounidense y su “respeto” a la Presidencia de ese país. Tras el inicio de los ataques contra Irán, Madrid envió la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre para contribuir “a la defensa y la seguridad colectiva” de las naciones europeas. La situación refleja el delicado equilibrio diplomático entre la cooperación militar internacional y las posiciones políticas frente al conflicto en Oriente Medio.