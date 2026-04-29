Este miércoles, 29 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,59 euros, cifra que refleja una variación del -1,66% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda por Ripple ha aumentado, reflejando un mercado en crecimiento. La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana registró un cambio del -4.97% y, en el último año, una variación del -53.67%, lo que refleja una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido la inversión tanto en el corto como en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 13.38%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 59.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.