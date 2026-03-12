En medio de un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas, un poderoso aliado de Irán anunció un aumento significativo en su presupuesto de defensa para el año 2026. Por tal motivo, su expansión presupuestaria hace alarmar a Estados Unidos. Se trata de China, el gigante asiático que destinará USD 275.000 millones a sus fuerzas armadas, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior. Este es el undécimo crecimiento interanual consecutivo en el rubro, calificado por medios oficiales chinos como un “gasto razonable” y “estable”. El anuncio se produce en un contexto de rivalidad estratégica con Estados Unidos, donde Pekín busca no solo mantener su ventaja cuantitativa, sino también acortar distancias en calidad tecnológica. Según el informe preliminar difundido por el Gobierno chino, una gran parte de estos recursos se orientará al desarrollo de la industria armamentística y a la mejora de los salarios del personal militar, con el objetivo de fortalecer las capacidades a largo plazo. Entre las principales inversiones destacan el despliegue de misiles hipersónicos intercontinentales, nuevos tanques, drones de superioridad aérea y el fortalecimiento de la triada nuclear (submarinos, aviones y proyectiles). Además, China acelerará la construcción de buques de guerra, incluyendo versiones sumergibles y portaaviones nucleares, elementos clave en los escenarios de combate moderno. Este aumento en el gasto militar chino se enmarca en un escenario global de alta tensión, donde varios conflictos vigentes ponen a prueba las estrategias de las grandes potencias. Precisamente, en un escenario de batalla como el de Irán, se evidencia la disyuntiva entre sistemas masivos y cuantitativos (fortaleza tradicional de China gracias a su amplia población, recursos humanos y capacidad industrial) y sistemas de alta sofisticación, donde Estados Unidos mantiene ventaja. A pesar de que el presupuesto de defensa de China para 2026 (USD 275.000 millones) aún queda por detrás del de Estados Unidos —que alcanzaría los 901.000 millones de dólares y podría expandirse hasta 1500 billones en el futuro cercano—, Pekín avanza de manera constante. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) del Reino Unido confirma que Washington lidera el gasto global, apoyado en su amplia red de aliados y superioridad cualitativa. Sin embargo, China apuesta a su masividad y al desarrollo tecnológico para reducir esa brecha en la carrera armamentística. El desfile militar conmemorativo del 80.º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, encabezado por Xi Jinping, ya mostró parte de estos avances: desde misiles hipersónicos hasta la modernización de la flota naval. Este movimiento de China no solo refuerza su posición como aliado estratégico clave en el tablero internacional —especialmente en relación con Irán—, sino que también intensifica la competencia directa con Estados Unidos. Con este presupuesto, China no solo protege sus intereses nacionales, sino que proyecta influencia en regiones clave, acercándose progresivamente en capacidad y proyección de poder a su principal rival: Estados Unidos. Uno de los pocos países que reaccionó a favor de Irán fue China. De acuerdo a EFE, el representante chino ante la ONU, Fu Cong, aseguró que el texto de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad contra los ataques de Irán a países del Golfo “no es equilibrado”. A su vez, destacó que “Estados Unidos e Israel actuaron sin autorización y, en medio de negociaciones, lanzaron un ataque (contra Irán), lo que supone una violación de la Carta de la ONU. Este conflicto no tiene legitimidad ni base jurídica”.