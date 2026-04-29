La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 29 de abril de 2026 en España es de 2.657,23 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1%. En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha tenido un comportamiento estable. La tendencia de Ethereum sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que el euro refleja una falta de cambios significativos. En la última semana, Ethereum ha retrocedido un -1.79%, lo que sugiere una leve presión bajista a corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un -47.35%, evidenciando una evolución claramente negativa y una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo, acorde con la elevada volatilidad del activo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 25.56%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.