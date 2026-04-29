La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 29 de abril de 2026 en España es de 522,56 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,69%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto indica que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin Cash está experimentando un crecimiento, lo que puede reflejar un aumento en el interés de los inversores. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash registró un descenso del -2%, mostrando una leve corrección de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -19.94%, lo que refleja una evolución negativa y una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo, poniendo de relieve la volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 14.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 54.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.