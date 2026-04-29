Este miércoles, 29 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 88.536,75 euros. El valor de apertura refleja una variación del -167,5727 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica un incremento en su valor, lo que sugiere un mayor interés de los inversores en este periodo. En la última semana, Bitcoin ha retrocedido un -2.16%, mientras que en el último año acumula un -33.45%, lo que refleja una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo; en conjunto, estos descensos sugieren persistente volatilidad y una tendencia anual debilitada. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 18.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.46%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.