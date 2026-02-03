Isabel Díaz Ayuso participará el martes de la semana que viene en un evento organizado en Mar-a-Lago , la residencia privada de Donald Trump en Florida que a menudo también sirve de centro de operaciones de su Gobierno, una especie de Casa Blanca de fin de semana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid entrará por videoconferencia en un acto en el que se espera que también participen el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.

El evento se llama The Hispanic Prosperity Gala y está organizado por una entidad llamada Latino Wall Street. Según ha confirmado el entorno de Ayuso, la presidenta no viajará a Estados Unidos y agradecerá el reconocimiento a través de un vídeo. El encuentro se celebrará en Mar-a-Lago, un espacio estrechamente vinculado a la figura de Donald Trump y al universo político que lo rodea.

Tal como publicó El País, Mar-a-Lago funciona habitualmente como un punto de encuentro clave del trumpismo y como escenario de actos políticos y sociales vinculados al movimiento MAGA. La presencia de Ayuso, aunque sea de forma telemática, refuerza el perfil internacional que la presidenta madrileña viene construyendo en los últimos años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente argentino, Javier Milei. Imagen: archivo.

Por qué Isabel Díaz Ayuso no viajará a Florida para la gala en Mar-a-Lago

Ayuso no podrá desplazarse a Palm Beach porque debe comparecer el jueves de la semana que viene en la Asamblea de Madrid, según explican sus asesores. Desde su entorno detallaron: “Llamaron a la presidenta para decirle que le iban a premiar como una de las líderes hispanoamericanas del mundo; la presidenta no puede desplazarse a Miami en las fechas en las que han realizado los premios y sabemos que ella puede agradecer el premio a través de un vídeo y que María Corina Machado hará lo mismo”.

La decisión de intervenir por videoconferencia permite a la presidenta cumplir con su agenda institucional en Madrid sin renunciar a la visibilidad internacional que ofrece un evento de estas características. La gala reunirá a dirigentes políticos y referentes del conservadurismo latino y estadounidense en un contexto marcado por la influencia creciente del trumpismo.

Según El País, la participación de Ayuso se enmarca en una estrategia de proyección exterior que la ha llevado a intervenir en foros internacionales y a estrechar vínculos con espacios políticos afines en América y Europa.

Quiénes participarán en The Hispanic Prosperity Gala junto a Ayuso

En el cartel del evento no figura Donald Trump, aunque suele visitar su club de Florida los fines de semana. Sí está prevista la presencia de algunas de las figuras más relevantes del universo MAGA, el movimiento político y cultural que impulsó la presidencia de Trump y que mantiene una influencia directa en Washington.

Según la publicidad de los organizadores, estará presente el general Michael Flynn, quien fue consejero de Seguridad Nacional de Trump durante un breve periodo de su primer mandato. También aparece como invitado de honor Roger Stone, asesor electoral del actual presidente de Estados Unidos y anteriormente de Richard Nixon y Ronald Reagan.

La gala contará además con la participación de Javier Milei y María Corina Machado, dos figuras centrales del actual tablero político latinoamericano. Machado comparte cartel con Ayuso en un momento clave para Venezuela, marcado por un proceso de transición que concentra la atención internacional.

Cuánto cuestan las entradas y cómo es el evento organizado por Latino Wall Street

Las entradas más económicas para asistir a la gala cuestan 15.000, 25.000 y 50.000 dólares, y todavía hay algunas disponibles en la web de la organización. Las categorías superiores, denominadas diamante y oro, alcanzan los 100.000 y 250.000 dólares respectivamente, aunque estas últimas ya se encuentran agotadas.

Los organizadores de Latino Wall Street aseguran que esta es la segunda edición del evento, tras una primera celebrada en 2025. En esta ocasión, destacan que por primera vez habrá un acto bilingüe, con traducción simultánea en ambos idiomas.

Tal como recoge El País, el evento busca consolidarse como un espacio de referencia para líderes políticos y empresariales del mundo hispano en Estados Unidos, en un contexto de fuerte protagonismo de América Latina en la agenda de la Casa Blanca.

América Latina en el centro de la agenda política de Estados Unidos

La política de América Latina domina la agenda en este primer año de Gobierno de Donald Trump. El asesor más influyente de la Casa Blanca es Marco Rubio, un republicano hijo de inmigrantes cubanos, con un rol clave en la estrategia estadounidense hacia la región.

Rubio fue determinante en el ataque militar en Caracas y en la “extracción” o rapto de Nicolás Maduro, un hecho que abrió un periodo de transición en Venezuela y que amenaza la gobernabilidad del chavismo. María Corina Machado, que participa en la gala junto a Ayuso, busca liderar esta nueva etapa del país con el respaldo del entorno republicano.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre Cuba. No hay día que Trump no haga declaraciones sobre la región, un escenario que convierte a The Hispanic Prosperity Gala en una cita política de alto voltaje simbólico.