MADRID, 17/08/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita a la bodega Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias. La Comunidad de Madrid dará ayudas directas de 2.500 euros a las bodegas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste y de hasta 1.500 euros por hectárea quemada a los viticultores, además de apoyo para replantar viñedos y nuevas campañas de promoción de los vinos y las rutas de la zona. EFE/ Comunidad de Madrid SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La polémica por el ático de Ayuso vuelve a situarse en el centro de la confrontación política en Madrid. La presidenta de la Comunidad considera prácticamente agotadas las explicaciones sobre la compra de un inmueble en Chamberí por 6,3 millones de euros por parte de Planifica Madrid, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia.

El PP cerró filas este lunes con Isabel Díaz Ayuso. La vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, sostuvo que la dirigente madrileña ya respondió suficientemente a las preguntas sobre la operación, después de ser consultada por la posición de la dirección nacional del partido.

Mientras tanto, Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, mantiene abierto el frente político. Asegura que todavía faltan explicaciones sobre el ático de Ayuso y cuestiona tanto la operación como la actitud de la presidenta madrileña ante las críticas.

VILLAMANTA (C.A. DE MADRID), 26/07/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso atiende a los medios tras visitar este domingo junto a los reyes a las personas de las localidades afectadas por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que permanecen alojadas en el polideportivo de La Chopera de Villamanta. EFE/Mariscal Fuente: EFE Mariscal

El PP respalda a Ayuso por el polémico ático de Chamberí

La dirección nacional del PP respaldó públicamente a Isabel Díaz Ayuso ante las nuevas preguntas sobre el inmueble. Consultada sobre si la presidenta madrileña debía ampliar sus explicaciones y si Alberto Núñez Feijóo mantenía su confianza en ella, Cuca Gamarra respondió de manera tajante.

“Ya ha dado todas las explicaciones por activa, por pasiva y por perifrástica”, afirmó la vicesecretaria de regeneración institucional del PP durante una rueda de prensa. Fue la única valoración de Gamarra sobre la compra del ático de Ayuso.

La controversia gira alrededor de la adquisición de un lujoso piso de Chamberí por 6,3 millones de euros por parte de Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad. El inmueble fue posteriormente puesto a la venta tras el estallido de la polémica.

La posición expresada por Gamarra supone un respaldo desde la dirección nacional del PP a la presidenta madrileña. Frente a las peticiones de nuevas respuestas, el partido considera que las explicaciones sobre el ático de Ayuso ya fueron ofrecidas.

Ayuso sobre el ático de 6,3 millones: “Poco más se puede decir”

La propia Isabel Díaz Ayuso también fue preguntada este lunes por la operación durante unas declaraciones a periodistas en San Martín de Valdeiglesias. La presidenta madrileña evitó entrar nuevamente en los detalles y dio por respondidas las cuestiones planteadas.

“Poco más se puede decir (...) a las mismas preguntas, las mismas respuestas”, aseguró Ayuso al ser consultada sobre si había dado todas las explicaciones relacionadas con la compra del ático de Ayuso por parte de Planifica Madrid.

La presidenta regional también fue preguntada sobre la posibilidad de contar con una residencia oficial. Ayuso respondió que lleva siete años al frente de la Comunidad de Madrid y que durante ese período ni la ha “necesitado ni pedido”.

Además, descartó planteárselo ahora y señaló que tampoco la va a necesitar “a diez meses de las elecciones”. Sus declaraciones llegan mientras el ático de Ayuso continúa generando críticas de la oposición y preguntas sobre la actuación del organismo público.

Mónica García mantiene abierta la polémica por el ático de Ayuso

Desde Más Madrid, Mónica García rechazó que el asunto pueda considerarse cerrado. La ministra de Sanidad sostuvo que todavía faltan “todas las explicaciones” sobre la operación inmobiliaria y cargó contra la actitud de la presidenta madrileña.

“La señora Ayuso tiene dos elementos que son fundamentales, la sensación de impunidad y la sensación de que los madrileños y madrileñas estamos a su servicio; tiene una aticofilia que es digna de estudio”, afirmó García en TVE.

La líder de Más Madrid cuestionó que “un organismo se pone a comprar y a vender y a especular con vivienda en Madrid” y calificó el caso del ático de Ayuso como “una suerte de concurso de tomadura de pelo a los madrileños”.

García también afirmó percibir un cambio en sectores próximos políticamente a Ayuso. “Tengo sensación de que incluso compañeros suyos de la derecha y medios afines suyos, que han estado halagando la no gestión de la señora Ayuso en todos estos años, hay cierto aire de cansancio de todas estas bravuconadas”, señaló.

Ayuso carga contra Sánchez mientras continúan las preguntas por el ático

La polémica por el ático de Ayuso coincidió con un nuevo enfrentamiento de la presidenta madrileña con Pedro Sánchez. Durante sus declaraciones, Ayuso exigió conocer “cuánto están costando” las vacaciones del presidente del Gobierno y criticó su actuación ante la situación en Ceuta.

Ayuso denunció que Sánchez continúa “de vacaciones con sus chanclas en la Mareta, allí tranquilo”, mientras, según afirmó, Ceuta se encuentra “al borde del colapso”. También lo definió como el político “con menor credibilidad de toda Europa”.

La presidenta madrileña aseguró que Sánchez es también “el que tiene las vacaciones más largas y las mayores crisis, mientras está al borde del banquillo, desnortado y, eso sí, de vacaciones”. Inmediatamente después volvió a ser interrogada por la compra del inmueble de Chamberí.

Así, el ático de Ayuso permanece abierto como uno de los principales frentes políticos para el Gobierno madrileño: mientras el PP nacional considera suficientes las respuestas de la presidenta, Más Madrid sostiene exactamente lo contrario y mantiene la presión sobre la operación de 6,3 millones de euros.