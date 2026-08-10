La polémica por el ático de Planifica Madrid suma un nuevo capítulo después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidiera poner a la venta el inmueble ubicado en la calle General Martínez Campos, en Chamberí. La propiedad había sido adquirida por el ente público dependiente de la Consejería de Presidencia.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cargaron este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las explicaciones ofrecidas alrededor de la operación.

La controversia coincide ahora con una operación inmobiliaria de mayor alcance. Planifica Madrid ha sacado a la venta el ático de Chamberí por 6,69 millones de euros y otros cuatro inmuebles situados en Gran Vía 6 por un importe conjunto de 11,8 millones.

El PSOE carga contra Ayuso por el ático de 6,69 millones que Madrid pone a la venta: “Mucha caradura y mucha falsedad” Fuente: EFE Mariscal

Madrid pone a la venta el ático de Chamberí por 6,69 millones de euros

La empresa pública Planifica Madrid publicó este viernes en su página web la venta de los inmuebles mediante dos lotes diferentes. Uno corresponde al ático de Planifica Madrid situado en la calle General Martínez Campos y tiene un importe de 6,69 millones de euros.

El segundo lote comprende cuatro inmuebles ubicados en Gran Vía 6. En este caso, el importe fijado para la operación asciende a 11,8 millones de euros, según la información proporcionada por EFE.

De este modo, las dos operaciones alcanzan conjuntamente los 18,49 millones de euros. La decisión llega después de la polémica generada por la adquisición del ático de Chamberí por parte de la empresa pública madrileña.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió poner a la venta estos edificios después de que estallara la controversia por la compra del ático. La polémica coincidió, además, con la puesta en venta de los inmuebles donde la presidenta madrileña convive con su pareja, Alberto González Amador.

Para qué utilizará Madrid el dinero obtenido por la venta de los inmuebles

El Ejecutivo madrileño ha establecido un destino concreto para los recursos que se obtengan mediante las operaciones. Según la información de EFE, el total se destinará a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

La medida afecta tanto al ático de Planifica Madrid como a los cuatro inmuebles de Gran Vía 6. En caso de concretarse las operaciones por los importes publicados, las propiedades están valoradas conjuntamente en 18,49 millones de euros.

La puesta en venta abre así una nueva etapa en la polémica sobre el inmueble de Chamberí. El debate político se centra ahora tanto en la adquisición inicial como en las explicaciones ofrecidas sobre su utilización y su posterior salida al mercado.

Desde el PSOE de Madrid, sin embargo, consideran insuficientes esas explicaciones y han elevado el tono de las críticas contra Ayuso.

El PSOE acusa a Ayuso de dar explicaciones “confusas” y “contradictorias”

El PSOE carga contra Ayuso por el ático de 6,69 millones que Madrid pone a la venta: “Mucha caradura y mucha falsedad”. Foto: EFE

Francisco Martín se pronunció sobre el ático de Planifica Madrid durante la rueda de prensa posterior a la reunión de coordinación de seguridad celebrada con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

El delegado del Gobierno calificó de “impresentable” la “catarata de explicaciones” absolutamente “confusas” respecto a la compra del ático y aseguró que también han sido “contradictorias”.

Martín calificó además a la presidenta madrileña de “caradura” por la situación generada alrededor de la propiedad. Sus declaraciones profundizan el enfrentamiento político entre el Gobierno regional y los socialistas madrileños por la operación inmobiliaria.

La posición fue respaldada posteriormente por Óscar López, que también fue preguntado este lunes por la controversia durante una comparecencia ante los medios.

Óscar López carga contra Ayuso: “Mucha caradura y mucha falsedad”

El secretario general del PSOE-M lanzó una de las acusaciones más contundentes contra la presidenta madrileña a raíz del ático de Planifica Madrid.

“La señora Ayuso lo único que está demostrando es mucha caradura y, desde luego, mucha falsedad”, aseguró Óscar López.

El ministro añadió que “no han parado de mentir y de cambiar de versión”, una situación que, a su juicio, es “incompatible” con ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las afirmaciones forman parte de las acusaciones políticas del PSOE contra el Ejecutivo autonómico y se producen mientras continúa la controversia sobre las condiciones en las que se produjo la adquisición del inmueble.

El PSOE cuestiona la compra del ático para utilizarlo como oficina temporal

Óscar López también puso el foco en la finalidad que se había planteado para el inmueble. Según sus declaraciones recogidas por EFE, se trataba de la compra de un ático de uso residencial por seis millones de euros para emplearlo como oficina temporal.

López sostuvo que esta operación “no tiene pase ante un tribunal” y planteó públicamente varias preguntas relacionadas con el procedimiento utilizado para efectuar la adquisición.

Entre ellas, preguntó cuál había sido la mesa de contratación, cuál era el expediente correspondiente y cuestionó la falta de elementos de transparencia sobre el procedimiento.

Se trata, nuevamente, de cuestionamientos formulados por el dirigente socialista y no de conclusiones judiciales sobre la operación. Según López, el PSOE está “reclamando sin respuestas” esa información.

El ático de Planifica Madrid, en el centro de una nueva batalla política

La decisión de sacar el inmueble al mercado no ha cerrado la controversia. Al contrario, la venta del ático de Chamberí se convirtió en el nuevo argumento utilizado por los socialistas para cuestionar al Gobierno madrileño.

El inmueble de General Martínez Campos sale al mercado por 6,69 millones de euros, mientras los cuatro de Gran Vía 6 lo hacen conjuntamente por 11,8 millones. El Ejecutivo regional ha anunciado que el dinero obtenido se destinará a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

El PSOE, mientras tanto, mantiene sus cuestionamientos sobre la adquisición inicial y reclama información sobre el procedimiento de contratación. Francisco Martín y Óscar López han colocado directamente a Ayuso en el centro de sus críticas.

La controversia sobre el ático de Planifica Madrid queda así abierta pese a la decisión de venderlo, con el destino de los fondos ya anunciado por el Gobierno regional y la oposición socialista reclamando explicaciones sobre la operación original.