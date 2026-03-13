Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, acusó que el Gobierno de Pedro Sánchez le dice que “no a la guerra, pero sí al dinero que les da la guerra”. Por tal motivio, les solicitó que tomen medidas urgentes para solucionar los efectos en España por el conflicto de Medio Oriente. “Cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente”, sostuvo el político orensano en un acto en Ponferrada (León) en el marco de la última jornada para hacer campaña electoral para las elecciones en Castilla y León este domingo. El líder del Partido Popular insistió en que no es coherente que el oficialismo defienda el lema de “no a la guerra”, aunque recaude “la inflación que genera la guerra”, dado que es “doblemente demagógico”. De esta manera, no dudó en afirmar que Sánchez está “beneficiándose” del dinero de la guerra y las consecuencias que está provocando en ciudadanos de a pie, transportistas, agricultores, marineros, ante la subida de precios de combustibles. De acuerdo a Feijóo, su formación ya tiene diferentes propuestas para solucionar los efectos en España por los conflictos en Medio Oriente. Por ejemplo, propone: “Esas son las medidas que de verdad afectan a las empresas y personas”, concluyó el funcionario, quien añadió que sería ideal implementar una adecuación del impuesto del IRPF dependiendo de la inflación y duplicar las deducciones fiscales por hijo. Fuente: EFE.