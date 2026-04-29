Este jueves, 30 de abril de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 64.23 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.517 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el jueves, 30 de abril de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 125 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: