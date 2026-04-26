El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el intento de ataque sufrido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, y ha señalado que “la violencia nunca es el camino”. “Condenamos el ataque que se ha producido”, ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Sánchez ha añadido: “La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”. El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento. Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos. También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth. Tras unos minutos, el Servicio Secreto comenzó a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, según detalló el periodista de EFE presente en la cena. El mandatario se encuentra aparentemente bien, ya que la cadena Fox ha informado que ha pedido retornar a la sala y que se retome la cena. Trump escribió a continuación un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un “tirador” había sido detenido. Asimismo, el presidente estadounidense, elogió este domingo la “valentía” y el “talento” del Servicio Secreto y las fuerzas del orden tras el tiroteo registrado anoche durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al tiempo que aprovechó el incidente para criticar a los demócratas por la gestión de los fondos destinados a la seguridad.