El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo que el futuro de Castilla y León pueda ser decidido “por nadie que no viva” en esta Comunidad o desde algún “despacho de Madrid”, en referencia a las posibles negociaciones postelectorales y relacionado con lo que afrontan actualmente en otras autonomías como Extremadura y Aragón. Según informó EFE, durante la clausura del mitin convocado por el PP en el municipio vallisoletano de Tordesillas, Feijóo ha apelado que cuando se decide el futuro de la Comunidad es en las elecciones del próximo domingo, 15 de marzo. “No lo tiene que decidir nadie que no viva en Castilla y León, no lo tiene que decidir nadie desde ningún despacho de Madrid y no lo tiene que decir nadie ajeno a esta tierra”, ha argumentado Feijóo, quien, sin nombrarlos expresamente, se ha referido a los representantes de Vox que “dieron la espantada” y “cuando vieron el toro de gobernar, salieron corriendo, y ahora dicen que quieren gobernar”. “Pero si te has ido cuando estabas gobernando...”, ha criticado el dirigente del PP, antes de apelar a los votantes para que elijan al PP el domingo y que pueda gobernar en solitario, “sin trampa ni cartón”. Sobre el candidato del PP en estas elecciones, ha reconocido que Alfonso Fernández Mañueco lleva “legislaturas complejas” por el hecho de tener que pactar gobiernos de coalición, primero con Ciudadanos y luego con Vox, aunque ha añadido que como presidente ha “dado estabilidad a esta tierra”. El candidato del PP anunció la puesta en marcha de dos programas sanitarios denominados Mujer 50+ y Mujer 70+, orientados a la detección precoz y el tratamiento de enfermedades en esas franjas de edad. Estas iniciativas también incluirán el fomento de hábitos de vida saludables y medidas para combatir la soledad no deseada. Entre las propuestas también figura el objetivo de potenciar la presencia de mujeres en enseñanzas de Formación Profesional vinculadas a los ámbitos tecnológicos y científicos, con el fin de reforzar su participación en estos sectores formativos. El dirigente popular planteó mejorar el apoyo específico a las mujeres en el campo mediante un incremento del 15% en el programa de pago joven vinculado a las ayudas de la PAC, con el objetivo de reforzar su actividad dentro del sector agrario. Mañueco recordó que estas medidas se sumarán a otras ya en marcha, como la cobertura del coste de los 18 primeros meses de cotización para nuevas autónomas y de un año de Seguridad Social para las mujeres contratadas por cuenta ajena. También citó el impulso a las emprendedoras dentro de la Red Impulsa, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, las ayudas para guarderías y la duplicación del bono por nacimiento. Por su parte, Feijóo ha anunciado este domingo que su partido ultima un “plan de emergencia energética” para intentar proteger a familias, trabajadores, empresas y autónomos de la “pésima política internacional” de “eslóganes” y peleas del presidente Pedro Sánchez. Asimismo, ha asegurado que el PP presentará esta batería de medidas “de forma inmediata”, frente a un Sánchez a quien no se le paga por “pelearse con los aliados” ni por tener “pataletas”. Además, ha vuelto a cuestionar que, sin haber llevado esa decisión previamente el Congreso, como a su juicio establece la normativa, Sánchez haya enviado a las costas de Turquía “el mejor buque de la Armada a una zona de conflicto lleno de torpedos hasta la altura máxima del mástil”. “Todos estamos a favor de la paz, pero la obligación de un presidente es respetar y dar seguridad a la gente, y Sánchez no respeta a nadie, no respeta a los ciudadanos porque nos miente”, ha argumentado sobre el hecho de que envíe la fragata “al día siguiente de decir que no está de acuerdo con la guerra”.