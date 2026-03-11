La política española atraviesa una etapa marcada por la fragmentación parlamentaria, las tensiones entre partidos y las dudas sobre la estabilidad del Gobierno. En ese contexto, el calendario electoral se ha convertido en una de las grandes incógnitas del debate político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso despejar esas especulaciones con un mensaje claro. En una entrevista con elDiario.es, afirmó que España es “sinónimo de estabilidad” y reiteró que su Ejecutivo tiene la intención de culminar la legislatura, con elecciones generales previstas en 2027. El jefe del Ejecutivo fue contundente al abordar los rumores sobre un posible adelanto electoral. “España es sinónimo de estabilidad”, afirmó, para explicar por qué no contempla convocar elecciones antes de tiempo. Según sostuvo, el Gobierno mantiene su compromiso de completar el mandato iniciado tras los últimos comicios. Sánchez subrayó que las elecciones generales se celebrarán cuando corresponde, en 2027. “Culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027”, aseguró, insistiendo en que esta decisión responde a una visión de estabilidad institucional y económica para el país. El presidente también explicó que el calendario europeo influye en esa decisión. Recordó que los fondos europeos vinculados al plan de recuperación tienen su último desembolso previsto para finales de 2026, por lo que abrir un proceso electoral antes podría generar incertidumbre política en un momento clave para la economía. Uno de los elementos que alimentaban los rumores de adelanto electoral era la dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Sánchez descartó que esa situación obligue al Ejecutivo a convocar elecciones. El presidente afirmó que el Gobierno puede seguir funcionando con las cuentas públicas actuales y que no considera que los presupuestos estén perdidos. Según explicó, el Ejecutivo mantiene capacidad de respuesta ante diferentes escenarios económicos o geopolíticos, incluyendo el impacto de conflictos internacionales. En este sentido, defendió que el Ejecutivo puede gestionar las políticas públicas con el marco presupuestario vigente mientras continúa negociando nuevas cuentas con los distintos grupos parlamentarios. Durante la entrevista, Pedro Sánchez también se refirió al futuro del espacio político a la izquierda del PSOE tras la decisión de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, de no volver a presentarse como candidata. El presidente reconoció que la decisión de la vicepresidenta le produjo tristeza y destacó su papel en el Gobierno. Consideró que ha sido “una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia” y señaló que su salida de la primera línea política supone una pérdida para el bloque progresista. Sánchez cree que ese espacio político necesita encontrar una nueva referencia que permita mantener el impulso del proyecto progresista. En su opinión, el debate abierto sobre posibles candidaturas unitarias demuestra la importancia de reforzar la coordinación dentro del bloque de izquierdas. El presidente también asumió responsabilidades en algunos episodios recientes dentro del PSOE. Reconoció que, si hay errores en la designación de dirigentes del partido, la responsabilidad última es suya. Aun así, defendió la actuación del Gobierno y reiteró su compromiso de continuar con la agenda política hasta el final de la legislatura. En este escenario, el mensaje del Ejecutivo busca transmitir continuidad. Para Sánchez, mantener el calendario electoral previsto y evitar adelantos forma parte de una estrategia que pretende reforzar la estabilidad política de España en un contexto internacional cada vez más complejo.