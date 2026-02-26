La investidura de Guardiola entra en su fase decisiva en Extremadura. PP y Vox mantienen contactos abiertos mientras el calendario parlamentario ya está en marcha y la Asamblea regional ha fijado el debate para la próxima semana. Desde Mérida, las formaciones insisten en la prudencia. El proceso de la investidura de Guardiola se desarrolla en paralelo a declaraciones cruzadas, críticas de la oposición y expectativas ante la primera votación. La sesión comenzará el martes a las 17:30 y marcará un punto de inflexión en la investidura de Guardiola, que podría resolverse en primera votación o aplazarse a un segundo intento si no se alcanza la mayoría necesaria. PP y Vox mantienen la “discreción” en las negociaciones abiertas de cara a la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. El debate para tal fin iniciará la candidata el próximo martes a las 17:30 en la Asamblea regional. En declaraciones a los medios, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha rechazado dar detalles de las conversaciones entre ambas formaciones, las cuales, ha dicho, llevan “con toda la discreción” que se les ha requerido y quieren. “No puedo hacer ningún comentario de ninguna clase”, ha dicho Gordillo, quien comprende “la inquietud de los extremeños” por el desarrollo de las negociaciones y ha reiterado sus disculpas por no ofrecer más información. Por parte del PP, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha rehusado hacer declaraciones a los medios antes de la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, que ha aprobado la ordenación del pleno de investidura de la próxima semana. La candidata María Guardiola contará el martes con tiempo ilimitado en su discurso para exponer su programa de gobierno ante el pleno del Parlamento regional. La sesión se reanudará al día siguiente, el miércoles 4, a las 9:30 con la intervención de los grupos políticos por tiempo de 30 minutos cada uno. En esta primera votación de la investidura de Guardiola, la candidata debería lograr la mayoría absoluta (33 de los 65 diputados). Si no se alcanza ese respaldo, se celebrará una segunda sesión 48 horas después. Este segundo intento tendría lugar el viernes 6 “en horario de tarde”, según supone el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, quien espera que los partidos políticos hablen y lleguen a un acuerdo para que la región tenga “el mejor gobierno posible”. En ese escenario, antes de la segunda votación habría un turno de diez minutos para la candidata y de cinco minutos para el resto de los grupos, con réplica de Guardiola de diez minutos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha asegurado que María Guardiola “previsiblemente” será la primera candidata en “fracasar” en una investidura el miércoles. También ha afirmado que su “percepción” es que hasta después de las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo “no va a ocurrir nada en Extremadura”. “Ya sabíamos que todo el proceso estaba dirigido desde Madrid, pero ahora es ya una evidencia más palpable de que Extremadura pinta bien poco para el Partido Popular en general y para el Partido Popular de Extremadura todavía menos”, ha relatado Álvarez. Por su parte, Irene de Miguel ha reiterado las críticas a la “tutela” por parte de Madrid de las negociaciones y ha cargado contra el “clasismo” y el “tufo machista”, a su juicio, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, la falta de acuerdo obedece más a los intereses en Castilla y León y Aragón que a los extremeños. Mientras tanto, la investidura de Guardiola sigue condicionada por el resultado de las negociaciones y por la posibilidad de una segunda votación.