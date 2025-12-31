Abascal cuestiona los pactos de Vox con el PP en su discurso de fin de año.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas en inmigración o vivienda, pero también contra los gobiernos autonómicos del PP a los que Vox dio su apoyo “inicial”, algo con lo que ha confesado no sentirse satisfecho porque no se han producido “los cambios que esas regiones necesitan”.

En un mensaje en vídeo con motivo del fin de año, publicado en su cuenta de X, Abascal ha deseado poder decir adiós al finalizar 2025 “a toda una época de la política española que ha conducido a nuestra nación a una degeneración acelerada, constante, casi programada”.

Fuente: EFE Kiko Huesca

Tras una breve mención a “las fechorías, abusos y miserias que hemos padecido bajo este gobierno”, ha puesto en cuestión el apoyo de Vox al PP en seis gobiernos autonómicos y ha recordado que decidió abandonarlos al comprobar que sus responsables “no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas”.

“Por eso desde la oposición al bipartidismo del consenso hemos pedido a los españoles más fuerza en las urnas que permita que se escuche el disenso de cada vez más españoles”, ha apuntado el líder de Vox, partido que dobló el apoyo electoral en las pasadas elecciones en Extremadura, que ganó el PP.

Tras este resultado, Abascal ha aprovechado este mensaje para destacar que existe “la convicción, cada vez más mayoritaria, de que las viejas fórmulas de los partidos corruptos ya se han agotado”.

“España necesita una reforma profunda, una desregulación radical, una recuperación de las libertades básicas, un debate abierto y sin censuras sobre las nuevas realidades que afectan no sólo a nuestro país sino al mundo entero”, ha apuntado.

Y es que a su juicio, “mientras otras naciones, amigas y hermanas, ya han iniciado un nuevo rumbo, España sigue atrapada en la corrupción estructural del PSOE y del PP, responsables de haber convertido la política en un barrizal de mentiras, de taifas, miseria moral y luchas de poder absurdas”.

Para el líder de Vox ambos partidos comparten “la política del desastre, la economía de la ruina, la complicidad con el egoísmo separatista y la agenda globalista”.

Abascal también ha criticado “la inmigración ilegal masiva y descontrolada”, que, sostiene, “se ha convertido en una auténtica invasión, cuyas consecuencias ya se sufren en demasiados pueblos y ciudades”.

“Alentar esa llegada de millones de personas como ha hecho el bipartidismo no solo ha comprometido gravemente nuestra seguridad, especialmente la de las mujeres, sino que ha puesto al borde del colapso los servicios públicos, en especial la Sanidad y los servicios sociales”, ha señalado.

Además ha responsabilizado a la inmigración de los “salarios de miseria” y de haber hecho “inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes”.

“Esta invasión amenaza nuestra identidad , menospreciada, mientras crece y se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión: el islamismo”, ha enfatizado.

También ha reprochado el trato que se da a “nuestro campo, nuestra industria y a nuestras pequeñas y medianas empresas”, que considera son “asfixiadas por burocracias totalitarias que nacen en Bruselas”.

Por todo ello ha apelado a recuperar “el debate serio y profundo”. “Si lo hacemos con honradez y con decencia -ha añadido- llegaremos a conclusiones y acuerdos beneficiosos para todos”.

Fuente: EFE