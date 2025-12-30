La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha afirmado este martes que el resultado de la auditoría encargada por el PSOE despejará “todas las dudas” para dejar en claro que el partido “no ha robado ni se ha financiado ilegalmente”.

Así lo ha enfatizado la ministra de ciencia durante una rueda de prensa en Xàtiva (Valencia). Al ser preguntada sobre la auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos, Morant descartó la existencia de financiación ilegal en la formación.

En su intervención, la secretaria ha explicado que no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que ha hallado algún gasto “llamativo” que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido.

Las fuertes declaraciones de la ministra Diana Morant. (Fuente: archivo)

La opinión de la ministra Morant sobre el caso Koldo

“Otra cosa es que podamos haber sido víctimas también del robo del señor Ábalos o del señor Cerdán, y eso es algo que el Partido Socialista tendrá que ver si nos sentimos perjudicados y si podemos abrir en un futuro alguna cuestión legal también contra ellos”, ha manifestado Morant.

Ha insistido en que la auditoría garantiza a la ciudadanía que el PSOE “no roba” ni “se lucra ni se financia de manera irregular”, ni tiene “nada que ver” con el caso Gürtel, que significó “una financiación irregular e ilegal por parte del PP” e hizo que sea el único partido de España condenado por organización criminal.

Las opiniones de Morant con respecto a la intervención de Feijóo en Valencia. (Fuente: archivo) Producción Propia

¿Cuáles son los problemas de Morant con Alberto Núñez Feijóo?

Por otra parte, la secretaria general del PSPV-PSOE ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya a declarar de forma telemática y no presencial el próximo 9 de enero ante la jueza de Catarroja (Valencia), que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, lo que ha atribuido a “un síntoma de cobardía y de que se siente culpable”.

“Se siente culpable porque aterrizó en la Comunitat Valenciana dos días después de la peor tragedia que hemos vivido los valencianos, y lo primero que hizo fue mentir a los valencianos, y eso es imperdonable. Me da igual lo que pase jurídicamente; políticamente es imperdonable”, ha asegurado.

Feijóo, dos días después de la tragedia, “vino aquí a hacer política de esa de la mala, de la sucia, de la inútil, y eso no puede caber en política”, ha insistido Morant, quien ha lamentado que al dirigente popular “no se le ocurrió otra cosa que mentir”, pese a que “mentir no da consuelo” y es algo “inaceptable” en un político que quiere ser presidente del Gobierno.

Con información de: EFE