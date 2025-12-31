Pedro Sánchez repasa sus medidas estrella de 2025 y anticipa más cambios en 2026: “España crece como nunca”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un balance mes a mes de cómo su Ejecutivo “ha mejorado” la vida de los españoles en el último año en un vídeo en el que asegura que seguirá “ dejándose la piel” en 2026 “para mejorar la vida de la gente de a pie”.

En el vídeo, colgado en la red social X, Sánchez recalca que “España crece como nunca” aunque añade que “aún queda mucho por hacer” y recuerda que el Gobierno cerró 2025 “como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”.

El presidente de España ha resaltado que “España crece como nunca” aunque añade que “aún queda mucho por hacer”.

Se refiere así a la subida del salario de los empleados públicos “hasta un 11 por ciento”, acordada en diciembre, y al aumento, a principios de año, de las pensiones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pedro Sánchez repasa sus medidas estrella de 2025 y anticipa más cambios en 2026

Enero comenzó atendiendo a “lo más importante, tu bolsillo y tu casa”, dice el presidente del Gobierno que señala que en ese mes se subieron las pensiones mínimas y se aprobaron doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

En febrero, añade, subió el SMI, que se ha incrementado en un 61 por ciento desde 2018 -“más dinero a final de mes para quien más lo necesita”, dice Sánchez- y en marzo, “apostamos por la educación”, con la inversión de más de 2500 millones de euros en becas.

Continúa el jefe del Ejecutivo afirmando que en abril “garantizamos” cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares porque “comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante”.

Recuerda asimismo que en mayo, el Gobierno exigió a Airbnb la retirada “nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma”. “Es decir, más pisos para vivir y, por lo tanto menos para especular”, agrega.

“En junio -subraya- nos plantamos ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta un 5 por ciento del PIB. España no recortará en sanidad, educación o acción climática; los servicios públicos son siempre nuestra prioridad”.

De la segunda mitad del año, el presidente destaca la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, en julio, y las ayudas a quienes “perdieron todo” en los incendios forestales en agosto.

Pedro Sánchez repasa sus medidas estrella de 2025 y anticipa más cambios en 2026: “España crece como nunca”.

“En septiembre, activamos nuevas medidas para frenar el genocidio en Gaza demostrando una vez más la solidaridad del pueblo español con la causa palestina”, continúa Sánchez quien añade la aprobación de la ley ELA en octubre “para que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad tan, tan dura”.

Por último, señala la apuesta por un modelo de transporte “más accesible, más barato y más limpio” que supuso la ley de Movilidad Sostenible aprobada en noviembre y el acuerdo para subir el salario de “más de tres millones de empleados públicos hasta un 11 por ciento” con el que ha terminado el año.

El presidente concluye su balance asegurando que “aún quedan muchas cosas por hacer” y seguirá “dejándose la piel” en 2026 “para mejorar la vida de la gente de a pie”.

Fuente: EFE