La existencia de Jesús es un tema que ha sido objeto de debate entre historiadores y teólogos durante siglos . Aunque la mayoría de estos académicos está de acuerdo en que Jesús de Nazaret fue una figura histórica que, efectivamente, vivió en el siglo I, todavía hay ciertos grupos que siguen cuestionando su existencia.

Basada en una historia real que resume la exhaustiva investigación que llevó a cabo el periodista Lee Strobel para intentar desacreditar los fundamentos del Cristianismo, "El caso de Cristo" es una película que viene a traer luz a la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas: ¿Jesús de Nazaret, de verdad vivió, murió y resucitó?

La película cuenta la historia de un periodista escéptico que busca desmentir la Biblia y probar que el cristianismo es una ilusión. ¿Qué descubrimientos hizo en su investigación? (Imagen: archivo)

La cinta de origen estadounidense del director Jon Gunn, sin ser ninguna obra maestra, está llevada con sobrada solvencia e incluso ha recibido muy buenas críticas de medios tan prestigiosos como "Variety" y la revista "Forbes“.

El caso de Cristo: de qué trata

Después de que su esposa se convierte al cristianismo, Lee Strobel, un periodista ateo y escéptico, se embarca en una investigación para validar las afirmaciones de la Biblia y determinar la autenticidad de la existencia de Jesús. Este viaje hará que tenga que mirar el mundo de otra forma si quiere mantener su relación con su mujer antes de estropear todo definitivamente.

Inspirada en el exitoso libro del mismo nombre, la película es un drama biográfico que sigue la investigación emprendida por el periodista Strobel. Su objetivo era demostrar a su esposa que estaba equivocada al abrazar el cristianismo.

Mike Vogel, actor conocido por películas como "Monstruoso" o "Criadas y señoras“, se convierte en este ex periodista junto a las intérpretes Erika Christensen y Faye Dunaway. Christensen, conocida por sus actuaciones en películas como “Parenthood” y “Más allá del odio”, mientras que Dunaway, ganadora de un premio Oscar a la mejor actriz por su papel en “Network, un mundo implacable”, completan este destacado elenco.

¿Dónde puedo ver “El caso de Cristo”?

Prime Video

Google Play

Apple TV

El caso de Cristo: reparto y ficha técnica