Ni vinagre ni bicarbonato: el truco que no falla para eliminar el sarro del inodoro para siempre. Imagen: archivo.

La limpieza del baño es una de las tareasmás importantes para garantizar la salubridad. Se trata de uno de los lugares donde más se acumulan bacterias que pueden representar un riesgo para la salud y por ello es fundamental tener una rutina eficiente para lograr unadesinfección profunda.

En el mercado hay miles de productos de limpieza disponibles. Sin embargo, a menudo cuentan con ingredientes tóxicos que pueden tener efectos adversos para las personas y para el medioambiente. Por eso, a continuación, te mostramos cómo limpiar el inodoro sin químicos de forma segura y eficaz.

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco de limpieza más eficaz para eliminar el sarro de tu inodoro y dejarlo como nuevo. (Imagen: archivo)

La limpieza del hogar de la forma más efectiva

El inodoro es uno de los lugares donde más se acumulan sarro y bacterias. El sarro, un elemento calcáreo, se adhiere firmemente dentro del inodoro, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para quienes deben hacer la limpieza diaria .

Si bien el mercado cuenta con una amplia gama de productos fuertes para arrasar con esta suciedad, la mayoría de ellos no son beneficiosos para la salud ni para el medio ambiente.

Como en muchos otros ámbitos de la vida, la solución se encuentra en lo que ya tienes en tu casa: ingredientes como el bicarbonato de sodio, o el vinagre, han vuelto a ponerse en valor gracias a recuperar trucos de limpieza antiguos.

Elimina el sarro de tu inodoro con este ingrediente

Eltrucomás básico para eliminar el sarro del inodoro requiere de solo un ingrediente que de seguro tienes en tu casa: ellimón. Este cítrico es suficiente para acabar con la suciedad en tu inodoro.

El ingrediente de limpieza más eficaz para eliminar el sarro de tu inodoro y dejarlo como nuevo: lo tienes en tu casa. (Imagen: archivo)

A continuación, repasamos los pasos a seguir: