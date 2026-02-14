El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España impulsará una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida fue presentada durante su intervención en la World Governments Summit, en Dubái, y forma parte de un paquete de reformas centradas en la protección digital de los menores. Según explicó el Ejecutivo, la propuesta obligará a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. El objetivo es impedir que niños y adolescentes puedan registrarse o mantener perfiles activos si no cumplen el mínimo establecido. La norma aún debe aprobarse en Consejo de Ministros e iniciar su tramitación parlamentaria. La iniciativa prevé que la edad mínima para acceder a redes sociales en España se eleve a 16 años. Actualmente, muchas plataformas permiten el registro desde los 13 o 14 años mediante una simple declaración del usuario. El Gobierno considera que ese sistema es insuficiente. Por ello, el texto que se presentará obligará a las compañías a aplicar mecanismos de verificación de edad eficaces, que impidan el acceso si no se acredita correctamente la mayoría de edad digital establecida. La medida afectará a las principales redes sociales que operan en el país. El Ejecutivo sostiene que esta reforma busca reforzar la seguridad online de los menores y reducir la exposición temprana a contenidos dañinos, desinformación o dinámicas perjudiciales asociadas a ciertos algoritmos de recomendación. La prohibición no es inmediata. El Gobierno debe aprobar primero el anteproyecto de ley y remitirlo al Parlamento. Allí comenzará el trámite legislativo habitual, con posibles enmiendas y debates antes de su aprobación definitiva. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la norma establecerá un plazo de adaptación para que las plataformas tecnológicas implementen los nuevos sistemas de control. Hasta entonces, el acceso actual no cambia. El Ejecutivo ha señalado que el incumplimiento de las obligaciones podría conllevar sanciones económicas para las empresas que no apliquen los sistemas exigidos. Los detalles concretos se definirán en el desarrollo normativo. La propuesta española se enmarca en un debate global sobre el uso de redes sociales por parte de menores. Países como Australia han aprobado normas similares que elevan la edad mínima de acceso y obligan a reforzar la verificación. En la Unión Europea ya existen normas sobre protección de datos que permiten a los Estados fijar límites de edad dentro de un margen determinado. España opta ahora por el umbral de 16 años, situándose en la franja más alta permitida por el reglamento europeo. El anuncio ha abierto un debate político y social sobre el equilibrio entre protección de menores, libertad digital y responsabilidad de las plataformas tecnológicas.