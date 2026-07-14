El Ministerio de Defensa busca voluntarios para trabajar en más de 1300 puestos fijos: qué puestos buscan y cómo presentarse

El Ministerio de Defensa ha lanzado una de las mayores convocatorias de empleo público de la Administración General del Estado. Este proceso selectivo ofrece una oportunidad histórica para quienes buscan estabilidad laboral en España, con una amplia oferta repartida por todo el territorio nacional.

A quienes les interesa acceder a un puesto con contrato fijo, esta convocatoria es ideal. A su vez, ya se conocen cuáles son las especialidades que se necesitan cubrir, qué requisitos académicos se exigen para participar y cómo debes realizar tu inscripción oficial antes de que finalice el plazo estipulado por las autoridades.

El Ministerio de Defensa busca voluntarios para trabajar en más de 1300 puestos fijos: qué puestos buscan y cómo presentarse EFE

¿Cuáles son las convocatorias del Ministerio de Defensa?

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un proceso masivo que contempla un total de 1323 plazas de personal laboral fijo. Según la información publicada por el diario El Debate, este volumen de vacantes corresponde a las Ofertas de Empleo Público de los años 2023 y 2024, convirtiéndose en la mayor oferta de todos los ministerios estatales en la actualidad.

El proceso selectivo se divide en dos grandes modalidades de acceso para los aspirantes:

Acceso libre : un total de 672 plazas abiertas a cualquier ciudadano que cumpla las condiciones.

Promoción interna: un total de 651 plazas reservadas para trabajadores que ya forman parte de la Administración.

¿Qué puestos buscan en el Ministerio de Defensa?

La diversidad es la característica principal de esta oferta de empleo público, ya que abarca todos los grupos profesionales del Convenio Único de la AGE. Los perfiles buscados varían desde personal con Educación Secundaria Obligatoria hasta titulados universitarios con Grado o Máster.

Los perfiles profesionales requeridos, según las fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, incluyen:

Personal docente para centros de formación.

Mecánicos de vehículos y especialistas en automoción.

Expertos en mantenimiento general y mantenimiento técnico de instalaciones.

Conductores profesionales.

Personal de hostelería y trabajadores de alojamiento.

Puestos de apoyo técnico y servicios generales.

Distribución geográfica y reservas de plazas

Las vacantes están distribuidas estratégicamente en todas las comunidades autónomas de España, incluyendo también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto responde a la amplia red de acuartelamientos, bases y organismos del departamento.

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Asimismo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla que la convocatoria mantiene reservas para personas con discapacidad, militares profesionales y reservistas de especial disponibilidad.

Guía paso a paso: ¿cómo presentarse al proceso?

Las solicitudes se deben tramitar de forma estrictamente telemática, tal como se indica en la plataforma oficial del Punto de Acceso General de la Administración. El plazo límite para inscribirse vence a principios de agosto.

Para postularte, debes seguir estos pasos obligatorios:

Ingresar al servicio web de Inscripción de Pruebas Selectivas (IPS) en administracion.gob.es/PAG/ips. Cumplimentar el formulario digital oficial de solicitud. Abonar las tasas de examen correspondientes de manera virtual.

Para resolver dudas, el portal de servicios de Defensa (defensa.gob.es) dispone de una guía detallada para orientar a los aspirantes durante su inscripción.