MediaMarkt ofrece ventiladores de techo en descuento: cuenta con un modelo por menos de 13 euros y con luz LED integrada.

Quienes buscan una alternativa económica para refrescar los ambientes del hogar pueden encontrar una oportunidad en MediaMarkt. La cadena especializada en electrónica lanzó una oferta sobre uno de sus ventiladores de techo, con un descuento del 67% respecto a su precio original.

El modelo, disponible para compra online en España, combina ventilación e iluminación en un único dispositivo y destaca por su instalación sencilla mediante casquillo E27. Gracias a la promoción, es posible adquirirlo por menos de 13 euros.

Ventilador de techo de MediaMarkt: luz LED y 3 velocidades

El producto en oferta es el DAM DMBD0109C01, un ventilador de techo con luz LED diseñado para instalarse directamente en un casquillo E27, sin necesidad de realizar instalaciones complejas.

Este dispositivo integra un ventilador y una lámpara en una sola unidad, permitiendo iluminar y ventilar una habitación al mismo tiempo. Incorpora tres velocidades de ventilación, para adaptar el flujo de aire según las necesidades de cada momento, y ofrece un funcionamiento silencioso.

Además, incluye una luz LED de 7 W con una temperatura de color de 6500 K, que proporciona una iluminación blanca intensa y uniforme mediante 12 LED de alta eficiencia.

El ventilador cuenta con una potencia de 3,5 W y puede alcanzar una velocidad de hasta 1050 rpm, con un consumo energético reducido. También incorpora un sistema de seguridad que detiene automáticamente el giro de las aspas si estas entran en contacto con algún objeto.

MediaMarkt ofrece ventiladores de techo en descuento: cuenta con un modelo por menos de 13 euros y con luz LED integrada. IA- Gemini

Características del ventilador de techo DAM DMBD0109C01

Diseño y dimensiones

Color blanco.

Medidas: 28 x 28 x 12 cm .

Peso: 275 gramos .

Materiales: ABS, aleación de metal, PP y acrílico.

Ventilación

Tres velocidades de funcionamiento.

Potencia del ventilador: 3,5 W .

Velocidad máxima: 1050 rpm .

Funcionamiento silencioso.

Iluminación

Luz LED integrada de 7 W .

12 LED de alta eficiencia.

Brillo de 450-500 lúmenes .

Temperatura de color de 6500 K.

Alimentación y seguridad

Compatible con voltajes de 85 V a 265 V .

Instalación mediante casquillo E27 .

Sistema de parada automática de las aspas ante el contacto con objetos.

Certificaciones CE y RoHS.

MediaMarkt ofrece ventiladores de techo en descuento: cuenta con un modelo por menos de 13 euros y con luz LED integrada. MediaMarkt

Precio del ventilador de techo en MediaMarkt y cómo comprarlo

MediaMarkt comercializa este ventilador de techo DAM DMBD0109C01 con un 67% de descuento.

Precio original: 39,99 euros.

Precio de oferta: 12,99 euros.

El producto figura como disponible para compra online en la tienda de MediaMarkt. Para adquirirlo, solo es necesario acceder a la plataforma de la cadena, buscar el modelo DAM DMBD0109C01, añadirlo al carrito y completar el proceso de compra siguiendo los pasos indicados en la web.