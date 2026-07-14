Confirmado | Los expertos recomiendan no desechar el agua que gotea del aire acondicionado: para qué sirve y cómo reutilizarla en casa (foto: ChatGPT)

Con la llegada de altas temperaturas producto de una nueva ola de calor en España, los aparatos de aire acondicionado funcionan durante horas para mantener una temperatura agradable en espacios como hogares y oficinas.

En este contexto, estos electrodomésticos pueden generar un goteo constante de agua que muchas personas pueden considerar como un residuo desechable.

Sin embargo, los expertos aseguran que en algunos casos, el agua que sale por el tubo del desagüe del aire acondicionado puede tener algunos usos prácticos para darle un nuevo uso eficiente. De todos modos, advierten que no es apta para cualquier uso y conviene conocer sus límites.

¿Por qué el aire acondicionado gotea agua?

El agua que sale por el tubo de desagüe del aire acondicionado no procede de ninguna tubería de suministro, sino que se forma por un proceso de condensación. Esto se debe a que cuando el aparato enfría el aire de una habitación, también elimina parte de la humedad ambiental.

De esta forma, ese vapor de agua entra en contacto con el evaporador y se transforma en pequeñas gotas que se acumulan en una bandeja interna del electrodoméstico. Posteriormente, el sistema evacúa estas gotas de agua a través del desagüe.

Este sistema hace que el agua del aire acondicionado suele contener muy pocas sales minerales, dado que procede de la humedad presenten en el aire y no del suministro doméstico.

¿Cómo puede reutilizarse el agua del aire acondicionado?

Aunque la mayoría descarta inmediatamente el agua que gotea de este electrodoméstico, existen algunos usos para darle una segunda vida al agua que gotea del aire acondicionado. No obstante, es necesario que el equipo esté mantenido y el agua no esté visiblemente sucia.

Uno de los principales usos del agua que gotea del equipo es para el riego de plantas ornamentales. Al poseer una baja concentración de minerales, puede usarse para regar plantas de interior, ornamentales o arbustos de jardín. Sin embargo, los especialistas recomiendan no depender exclusivamente del agua de este equipo como fuente de riego.

Confirmado | Los expertos recomiendan no desechar el agua que gotea del aire acondicionado: para qué sirve y cómo reutilizarla en casa (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esto se debe a que las plantas también precisan minerales que están presentes en el agua de la red o en fertilizantes. De esta forma, la mejor opción es combinar ambos tipos de agua.

Asimismo, el agua que gotea del aire acondicionado puede utilizarse para tareas de limpieza que no requieren agua potable. Por ejemplo, puede utilizarse para fregar patios, terrazas, suelos exteriores, limpiar herramientas de jardinería o incluso tareas de mantenimiento del hogar. Lo importante es que en ninguno de los casos el agua no entra en contacto con alimentos ni se destina al consumo humano, por lo que su reutilización contribuye al ahorro de agua potable.

Esto es lo que nunca debería hacerse con el agua del aire acondicionado

El agua de estos dispositivos no debe utilizarse para beber, cocinar, preparar café o infusiones, lavar frutas y verduras o llenar los recipientes de agua de las mascotas. Asimismo, los especialistas desaconsejan especialmente emplearla en cultivos destinados al consumo humano, como huertos, plantas aromáticas o árboles frutales, ya que no puede garantizarse la calidad microbiológica de la misma.

Por otro lado, tampoco se recomienda emplear este agua en humificadores, planchas de vapor u otros aparatos sin conocer el estado higiénico del sistema del aire acondicionado.

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En cualquier caso, los especialistas insisten en el mantenimiento periódico de estos electrodomésticos. Un aire acondicionado con filtros sucios, bandejas mal higienizadas o conductos con acumulación de suciedad favorece la proliferación de bacterias, hongos y otros microorganismos.

La limpieza frecuente de los filtros y la revisión del sistema de drenaje evita obstrucciones y garantiza el funcionamiento correcto del aparato.

De esta forma, el agua que producen los aires acondicionados por condensación pueden funcionar como una alternativa interesante para distintos usos domésticos para asegurar el ahorro de agua potable, aunque conviene recordar que no es un recurso apto para cualquier actividad.