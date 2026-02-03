Es oficial |El Gobierno prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años en España: cuándo entrará en vigencia

España se encamina hacia un cambio profundo en el uso de plataformas digitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una prohibición directa. La medida afectará al acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

El anuncio se realizó durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Allí participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. El objetivo es reforzar el control y la responsabilidad de las plataformas.

Según explicó Sánchez, el Ejecutivo avanzará con nuevas normas la próxima semana. Las medidas buscan crear un entorno digital más seguro y saludable para los menores.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Pedro Sánchez anunció que España “prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años”. La decisión forma parte de un paquete más amplio de regulación digital. El foco está puesto en la protección de los menores.

El presidente afirmó que las plataformas deberán aplicar “medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen”. El objetivo es impedir de forma concreta el acceso de los menores. La norma exigirá cambios técnicos a las empresas.

Sánchez sostuvo que las redes deben ser un espacio saludable. Por eso, defendió una intervención directa del Estado. La regulación avanzará incluso frente a la resistencia de las compañías tecnológicas.

Responsabilidad legal y control de las plataformas digitales

El Gobierno también avanzará sobre la responsabilidad de los directivos. Sánchez aseguró que “serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales”. La medida apunta a terminar con la impunidad.

Además, se tipificará como delito “la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal”. El Ejecutivo analizará estas prácticas junto a la Fiscalía. El control será más estricto.

En ese marco, se estudiarán posibles infracciones legales de “Grok, TikTok e Instagram”. El foco estará puesto en el cumplimiento efectivo de la ley. La supervisión será continua.

La medida no entrará en vigencia de forma inmediata. Según explicó Pedro Sánchez, el Gobierno aprobará “la próxima semana” un paquete de iniciativas que incluye la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años.

A partir de esa aprobación comenzará el proceso normativo correspondiente, que deberá definir los plazos, los mecanismos de control y la fecha exacta de aplicación una vez publicada la regulación oficial.

Rastreo de odio, coalición europea y soberanía digital

Sánchez anunció la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad. Permitirá identificar lo que denominó “una huella de odio y polarización”. El objetivo es medir el impacto del contenido dañino.

España se sumó a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales”. La iniciativa busca una regulación más estricta y coordinada. La primera reunión se realizará en los próximos días.

El presidente afirmó que las redes sociales son “un estado fallido”. Aseguró que España tendrá “tolerancia cero” y defenderá su soberanía digital. “Nuestra determinación es mayor que su riqueza”, concluyó.