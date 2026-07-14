Prohíben el servicio doméstico en todos los hogares donde no presenten este documento de las amas de casa.

Las personas que empleen servicio doméstico en España deberán cumplir con una nueva obligación vinculada a la prevención de riesgos laborales. La normativa exige que todos los hogares con trabajadores del hogar cuenten con un documento de evaluación de riesgos, elaborado a través de una herramienta oficial, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo seguras.

La medida desarrolla la protección prevista para el empleo doméstico, un sector que durante años quedó fuera de buena parte de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

Además de la evaluación, los empleadores deberán proporcionar los equipos de protección necesarios y adoptar las medidas preventivas que correspondan según las tareas realizadas.

¿Qué documento es obligatorio para contratar servicio doméstico?

El requisito consiste en elaborar una evaluación personalizada de riesgos laborales mediante la aplicación gratuita habilitada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en el portal Prevención10.es.

¿Qué documento es obligatorio para contratar servicio doméstico? Fuente: Shutterstock Shutterstock

A través de esta herramienta, cada empleador deberá identificar los riesgos presentes en el domicilio según las funciones que desempeñe el trabajador, como limpieza, cocina, jardinería, conducción o cuidado de menores y personas dependientes.

El sistema permite asignar responsables para corregir los riesgos detectados, establecer plazos de actuación, calcular los costes de las medidas preventivas y generar un informe final que acredita el cumplimiento de la obligación legal.

¿Qué multas pueden recibir los empleadores si no cumplen la normativa?

La obligación de realizar la evaluación de riesgos se suma al deber de dar de alta al trabajador en la Seguridad Social y cumplir con el resto de la normativa laboral. En caso de incumplimiento, el empleador puede afrontar importantes sanciones económicas.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera una infracción grave no tramitar el alta del trabajador, con multas que pueden alcanzar los 12.000 euros, distribuidas de la siguiente manera:

Grado mínimo: entre 3750 y 7500 euros .

Grado medio: entre 7501 y 9600 euros .

Grado máximo: entre 9601 y 12.000 euros.

Además, si un empleado sufre un accidente laboral y el empleador no puede acreditar que realizó la evaluación de riesgos y aplicó las medidas preventivas exigidas, podría afrontar responsabilidades adicionales.

¿Hay una fecha límite para presentar la evaluación de riesgos laborales?

Los hogares con empleados del hogar deben tramitar la evaluación y aplicar el protocolo preventivo conforme a la normativa vigente. El documento debe mantenerse actualizado y reflejar las condiciones reales del domicilio y de las tareas desempeñadas.

¿Hay una fecha límite para presentar la evaluación de riesgos laborales? Fuente: Shutterstock.

Más allá de evitar sanciones, la evaluación constituye una garantía tanto para el trabajador como para el empleador, ya que acredita el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud laboral.