A inicios de 2025, la cantante había declarado que poseía cuatro viviendas.

Aitana, cantante, compositora y actriz de 27 años, se ha visto envuelta en una fuerte polémica a inicios de 2025, luego de declarar en el programa La Revuelta que poseía cuatro casas y que dos de ellas las tenía alquiladas. “A mi también se me ha dicho que soy una especuladora”, confesó en una entrevista publicada por QG el 26 de octubre, cuando recordó las críticas que había recibido.

En este contexto, la cantante defendió su situación fiscal y aclaró qué ocurrió con algunas de las cuatro propiedades que declaró tener el año pasado.

Qué dijo Aitana sobre sus cuatro viviendas y las críticas por especulación

Durante la entrevista en La Revuelta, Aitana reconoció que tenía cuatro viviendas, dos para su uso personas y otras dos alquiladas. Sus dichos avivaron la polémica en un contexto de crisis habitacional generalizada por la escasez de oferta.

En este sentido, en diálogo con QG reconoció que, en ese entonces, no era plenamente consciente de la gravedad del problema de acceso a la vivienda y que posteriormente se informó más sobre la situación. “No especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca”, aclaró en diálogo con la revista de moda.

La cantante y compositora Aitana, durante un concierto. EFE

En la misma línea, explicó que vendió una de las viviendas que tenía alquiladas, aunque todavía conserva otra en alquiler. También, defendió que su sociedad inmobiliaria está destinada a gestionar sus propiedades, aunque reconoció su situación privilegiada respecto a la problemática situación.

“Considero que hay que escuchar a los desfavorecidos”, subrayó la artista. Además, también explicó que a pesar de tener una vivienda en Miami, Estados Unidos, seguirá tributando en España.

Por qué Aitana rechaza mudarse a Andorra o Miami para pagar menos impuestos

En la misma entrevista, Aitana explicó que compró una vivienda en Miami por motivos profesionales y para pasar determinadas temporadas, aunque aseguró que sigue tributando en España.

Es decir, aseguró que sus estadías en Estados Unidos no significan que trasladará su residencia fiscal allí. “No voy a buscar estrategias para irme a Andorra ni tampoco excusas para mudarme a Miami”, manifestó la cantante.

De la misma forma, aseguró que está de acuerdo con que las personas de mayores ingresos contribuyan más. “Yo te aseguro que la mitad de mis ingresos se van a Hacienda”.

La cantante explicó que, al momento de la entrevista en La Revuelta, no comprendía la gravedad de la crisis habitacional en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este sentido, la cantante explicó que considera importante contribuir al mantenimiento de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los cuerpos de emergencia, a través del pago de impuestos.

Asimismo, aclaró que su vivienda en Miami está destinada exclusivamente a motivos laborales y a pasar determinadas temporadas, sin intención de establecer allí su residencia fiscal. Además, aseguró que se siente feliz viviendo en España y que no contempla cambiar esta situación por motivos económicos.

Por último, Aitana diferenció las propiedades que utiliza para trabajar o para su uso personal de las actividades de los grandes fondos inmobiliarios, con las que manifestó estar en desacuerdo.

En este sentido, también cuestionó la acumulación de numerosas viviendas por parte de un mismo propietario, aunque consideró que deben aplicarse los impuestos correspondientes en estos casos.