Este 28 de agosto de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se sitúan en 3.62 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 157,141. Este precio refleja una variación del 0.72% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Telefonica tuvo cinco subidas y cinco bajadas, con rachas de dos sesiones y cierre al alza, lo que apunta a un balance casi plano con volatilidad contenida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 17.79%, mientras que su volatilidad anual es del 25.32%. Dado que el 17.79% es menor que el 25.32%, se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la semana reciente. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, la tendencia general de la empresa ha demostrado una mayor solidez a lo largo de 12 meses.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa presenta un déficit en su fondo de inversión.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones del Ibex 35 con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Ofrece y opera conectividad fija y móvil (fibra y 5G), banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales de cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data, con marcas como Movistar, O2 y Vivo.

Produce y distribuye contenidos audiovisuales con Movistar Plus+ y desarrolla plataformas y redes; sus principales líneas de negocio son España, Alemania (O2), Brasil (Vivo), Hispam y Telefónica Tech. Fundada en 1924, tiene presencia en Europa y Latinoamérica y participa al 50% en la joint venture británica Virgin Media O2, además de impulsar innovación y emprendimiento a través de Wayra.

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